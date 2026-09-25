Paolo Bazzica, Presidente del Gruppo Bazzica,è stato confermato alla Presidenzadella Sezione Territoriale Foligno di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

Economia

Confindustria Umbria, Sezione Territoriale di Foligno: Paolo Bazzica confermato alla Presidenza

(UNWEB) L’Assemblea, che si è riunita a Palazzo Brunetti Candiotti a Foligno, ha inoltre eletto alla Vicepresidenza Emilia Chianella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ecoindustria, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il Presidente Bazzica ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordata e ha ripercorso le principali attività sviluppate dalla Sezione nel biennio appena concluso, condividendo al tempo stesso le linee di lavoro per i prossimi due anni.

“Questa rielezione – ha dichiarato Paolo Bazzica – non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza e una responsabilità ancora più grande verso le imprese del nostro territorio. Stiamo attraversando un periodo complesso, nel quale alle difficoltà strutturali che da tempo incidono sulla crescita e competitività delle imprese si sommano le tensioni geopolitiche internazionali, l’instabilità e le nuove incertezze che caratterizzano i mercati. In un contesto così articolato, ritengo che la capacità di confrontarsi, condividere esperienze e costruire relazioni solide rappresenti un elemento fondamentale per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che abbiamo davanti. La nostra Sezione continuerà quindi a essere, prima di tutto, un luogo di ascolto e di confronto, capace di raccogliere le esigenze delle imprese e di trasformarle in occasioni di dialogo e di crescita”.

L’attività del prossimo biennio si concentrerà su alcuni temi prioritari, a partire da innovazione e intelligenza artificiale, sempre più decisive per rafforzare la competitività delle imprese e accompagnarle nella trasformazione dei processi produttivi e organizzativi. Grande attenzione sarà dedicata anche alla transizione energetica e al tema del credito. Un ruolo centrale avranno inoltre la formazione e la ricerca di nuove competenze, l’internazionalizzazione e la semplificazione amministrativa.

“Temi diversi – ha concluso Bazzica – ma strettamente connessi, che delineano un’agenda orientata a rafforzare la competitività del sistema produttivo, favorire l’innovazione e creare condizioni più favorevoli alla crescita delle imprese e del territorio”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Foligno che sarà formato da Presidente, Vicepresidente, dai Consiglieri Nicolò Bartolini (Connesi), Marco Bartoloni (S.I.T.E.M.), Marco Bizzarri (Bizzarri), Jacopo Bolli (BitTag), Leone Bosi (Knoll International), Katia Ciancabilla (Integra ESG Partner Network), Gianluca Ciani (Ciani Group), Pompeo Farchioni (Farchioni Olii), Andrea Fioretti (Officine di Trevi), Mariano Gattafoni (Btree), Julo Maracchia (Praim Servizi Contabili), Leonardo Mazzocchio (A.B. Creazioni), Alessandro Mela (Emmedue), Elia Metelli (Luigi Metelli), Alessio Miliani (Fertitecnica Colfiorito), Michele Pagnotta (Vega Tecno Service), Luciano Pizzoni (Umbragroup), Alessandro Silvestrini (Silvestrini), Guido Strati (Lechler), Cinzia Tardioli (Tardioli Alfredo), Giuseppe Trivelli (Trieco Servizi Ambientali) e dagli invitati permanenti Fabio Chiappini (4E Partners), Marco Mezzenga (MM2 Capital) e Marco Petasecca Donati (Promatec).