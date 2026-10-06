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Politica

Amelia, i sindacati dei pensionati illustrano le proprie proposte su sanità e ospedale

Di Redazione Umbria Notizie Web 6 Ottobre 2026 – 19:33 1 min di lettura

Indetta da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Terni in rappresentanza delle esigenze delle comunità

Conferenza stampa con i giornalisti giovedì 8 ottobre alle 10 in sala consiliare

(UNWEB) – Amelia, – Rappresentando migliaia persone anziane in tutto il territorio provinciale e conoscendo quindi bene i bisogni e le problematiche di larga fetta della popolazione, le organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Terni hanno indetto per giovedì 8 ottobre alle 10, ad Amelia, in sala consiliare, una conferenza stampa per illustrare le proprie proposte per quanto riguarda i servizi socio sanitari territoriali. All'incontro con i giornalisti interverranno i segretari provinciali di Terni di Spi Cgil, Attilio Romanelli, di Fnp Cisl, Paolo Conti, e di Uilp Uil, Mauro Candelori.

In particolare si affronteranno i seguenti temi: una qualificata ed efficiente sanità territoriale; presa in carico del paziente; cura e riabilitazione post acuzie; medici di medicina generale; assistenza domiciliare; case di cura; ospedali di comunità; medicina territoriale; ospedale di Narni Amelia.

Nota della Redazione

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