Presentazione dei lavori di restauro dell'Eremo di Montecorona - Casa Generalizia dei Monaci di Betlemme

Cultura

Progetti di Valorizzazione 2026

La giornata principale sarà dedicata alla presentazione scientifica degli interventi di restauro e al loro inquadramento storico-artistico, a partire dalle prime indagini sulle diverse parti del grande eremo, all’interno dei Progetti di valorizzazione SABAP Umbria. Le relazioni dei funzionari della Soprintendenza, dei progettisti e degli esecutori illustreranno le diverse fasi del processo.

La Soprintendente ABAP per l’Umbria, dott.ssa Francesca Valentini, presenterà i risultati degli interventi recentemente conclusi, insieme al percorso progettuale, alle indagini storico-artistiche e alle metodologie conservative adottate. L’obiettivo è inoltre avviare un più ampio percorso di studio che possa portare alla realizzazione di una pubblicazione monografica dedicata al complesso di Montecorona, comprendendo anche la documentazione e l’analisi del recente restauro, in un ambito ancora poco indagato sotto il profilo storico-artistico.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.