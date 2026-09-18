Presentazione dei lavori di restauro dell'Eremo di Montecorona - Casa Generalizia dei Monaci di Betlemme
Progetti di Valorizzazione 2026
(UNWEB) Il Comune di Umbertide, insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, presenta il percorso dedicato ai recenti interventi di restauro conservativo dell’Eremo di Montecorona – Casa Generalizia dei Monaci di Betlemme, nell’ambito dei Progetti di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.
Un percorso che, su proposta del Comune di Umbertide, punta a far conoscere e valorizzare un luogo di grande rilevanza storica, artistica e spirituale, coinvolgendo istituzioni culturali, comunità locale, mondo della scuola, associazioni, operatori culturali ed economici del territorio.
La Soprintendente ABAP per l’Umbria, dott.ssa Francesca Valentini, presenterà i risultati degli interventi recentemente conclusi, insieme al percorso progettuale, alle indagini storico-artistiche e alle metodologie conservative adottate. L’obiettivo è inoltre avviare un più ampio percorso di studio che possa portare alla realizzazione di una pubblicazione monografica dedicata al complesso di Montecorona, comprendendo anche la documentazione e l’analisi del recente restauro, in un ambito ancora poco indagato sotto il profilo storico-artistico.
SABATO 19 SETTEMBRE 2026 – ORE 17.00 | “AperiCult”
Ex Convento di San Francesco, Umbertide
L’evento inaugurale divulgativo del percorso di valorizzazione si terrà nell’Ex Convento di San Francesco, recentemente restaurato e restituito alla fruizione pubblica. Per il servizio di somministrazione sarà coinvolto l’Istituto Alberghiero di Città di Castello, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Umbri.
Saluti istituzionali: Amministrazione comunale di Umbertide; Monaci dell’Eremo; don Simone Sorbaioli, vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve; prof.ssa Luigina Dongiovanni, dirigente dell’Istituto “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello; dott.ssa Gianna Fanfano, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Umbri.
Modera: dott. Roberto Masciarri, assistente tecnico SABAP Umbria.
Interverranno: dott.ssa Alessandra Donati, funzionario storico dell’arte SABAP Umbria; arch. Camilla Mannocci, funzionario architetto SABAP Umbria; arch. Giulio Ser-Giacomi, Direttore Lavori; restauratore Valter Menichetti.
SABATO 26 SETTEMBRE 2026 – ORE 10.00 | Giornata di studio e presentazione del restauro all’Eremo di Montecorona
La giornata principale sarà dedicata alla presentazione scientifica degli interventi di restauro e al loro inquadramento storico-artistico, a partire dalle prime indagini sulle diverse parti del grande eremo, all’interno dei Progetti di valorizzazione SABAP Umbria. Le relazioni dei funzionari della Soprintendenza, dei progettisti e degli esecutori illustreranno le diverse fasi del processo.
Saluti istituzionali: Amministrazione comunale di Umbertide; Monaci dell’Eremo; dott. Alcide Casini, Fondazione Perugia; dott.ssa Francesca Valentini, Soprintendente ABAP per l’Umbria.
Modera: arch. Alessandro Polidori, Arcidiocesi Perugia e Città della Pieve.
Interventi e visita guidata a cura di: dott.ssa Tiziana Biganti, già funzionaria storica dell’arte SABAP Umbria; dott.ssa Alessandra Donati; arch. Tinuccia Sidoti, funzionario architetto SABAP Umbria; dott. Roberto Masciarri; arch. Giulio Ser-Giacomi; restauratore Valter Menichetti; ing. Eugenio Marionni.
Due appuntamenti per riscoprire, conoscere e valorizzare insieme un patrimonio prezioso della nostra comunità e del territorio di Umbertide.
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