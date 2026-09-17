Libri – Lunedì 21 presentazione di "La via della ceramica da Deruta al Trasimeno"
L'ultima fatica dello storico Gianfranco Cialini. Nell'ambito della Festa della Madonna del Busso
(UNWEB) – Castiglione del Lago, – "La via della ceramica da Deruta al Trasimeno" è il titolo del nuovo libro dello storico Gianfranco Cialini, che verrà presentato lunedì 21 settembre, alle ore 17.30 nell'ambito della Festa della Madonna del Busso di Panicarola.
Edito da Morlacchi Editore, il libro (la quarta fatica letteraria di Cialini) parte da un manoscritto di Giuseppe Fabretti (1787-1869), che racconta il viaggio effettuato nel 1810 da 40 produttori di ceramiche di Deruta fino al Trasimeno, per partecipare alla fiera di Panicarola e vendere i loro prodotti.
L'autore ricostruisce il contesto sociale dell'epoca, caratterizzato dalle difficoltà di spostamento a causa del banditismo e per la presenza di autorità locali abituate spesso a operare arbitrariamente, come le Guardie del Lago.
Insieme alle testimonianze pervenute fino a oggi di questo commercio sono stati ritrovati alcuni pezzi di ceramica derutese di quel periodo proprio nella vicina Sant'Arcangelo, a cinque chilometri da Panicarola, dove i commercianti alloggiavano per l'occasione. L'autore sottolinea l'importanza di riscoprire queste vicende utili a comprendere meglio la storia locale del tempo e il ruolo delle produzioni artigianali.
Alla presentazione di lunedì interverranno Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago, Romeo Pippi, Vice Presidente del Gal Trasimeno-Orvietano e Maria Cristina Vipera, Presidente Lions Club Trasimeno. Con l'autore dialogherà Luciano Giacché, antropologo. L'incontro sarà moderato da Francesca Caproni, direttrice del GAL Trasimeno Orvietano.
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