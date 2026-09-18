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ARPA Umbria: una nuova identità visiva

Presentata oggi la nuova immagine coordinata dell’Agenzia, insieme alla nuova strategia di comunicazione ambientale. Al via anche il rilancio di micron.

Di Redazione Umbria Notizie Web 18 Settembre 2026 – 21:01 2 min di lettura
(UNWEB) Una nuova identità visiva e una nuova strategia per la comunicazione ambientale. ARPA Umbria ha presentato oggi a Perugia il progetto che accompagnerà nei prossimi anni il modo in cui l’Agenzia comunica il proprio lavoro, i dati ambientali e le conoscenze scientifiche prodotte sul territorio.
La presentazione si è svolta alla Sala dei Notari, in apertura dell’incontro con lo scrittore Amitav Ghosh, Il cambiamento climatico e l’impensabile, organizzato nell’ambito dell’Umbria Green Festival, di cui ARPA Umbria è partner scientifico.
Il nuovo progetto parte da un’esigenza concreta: rendere più riconoscibile e accessibile la comunicazione di un’Agenzia che ogni giorno produce dati attraverso monitoraggi, controlli, analisi e attività tecniche sul territorio.
La nuova identità visiva, a partire dal logo e dal sistema di immagine coordinata, entra da subito nella comunicazione di ARPA Umbria e sarà presente sul sito istituzionale, sui social network, nelle pubblicazioni, nei materiali informativi, negli eventi, nelle attività di educazione ambientale e nella formazione.
Il lavoro sull’immagine accompagna una revisione più ampia della strategia di comunicazione. L’obiettivo è mantenere il dato scientifico e la qualità delle informazioni al centro del racconto, utilizzando allo stesso tempo linguaggi diversi per raggiungere pubblici differenti.
«La nuova immagine coordinata è lo strumento con cui accompagniamo un cambiamento nel modo in cui l’Agenzia comunica – dichiara il Direttore Generale di ARPA Umbria, Alfonso Morelli –. Il nostro lavoro parte dai dati, dalle analisi e dalle competenze scientifiche. Comunicare significa però anche rendere queste conoscenze comprensibili e metterle a disposizione della comunità. Per questo vogliamo costruire una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi senza perdere il rigore dei contenuti».
La nuova strategia comprende anche il rilancio di micron, la rivista scientifica di ARPA Umbria, che nelle prossime settimane tornerà con una nuova veste grafica e un rinnovato progetto editoriale. micron continuerà a occuparsi di scienza, ambiente e delle trasformazioni che interessano il rapporto tra società, economia e territorio, attraverso articoli, approfondimenti e contributi di ricercatori, esperti e studiosi.
Tra i temi affrontati ci saranno sostenibilità, cambiamenti ambientali, economia circolare ed evoluzione della ricerca scientifica. La rivista sarà parte di un progetto più ampio di divulgazione, rivolto a un pubblico non specialistico ma interessato a comprendere i fenomeni ambientali attraverso dati, ricerca e confronto scientifico.
La nuova identità visiva e il rilancio di micron fanno parte di un unico progetto di comunicazione che accompagnerà le attività dell’Agenzia nei diversi canali e strumenti.
La presentazione di oggi avvia quindi una nuova fase della comunicazione di ARPA Umbria, nella quale strategia comunicativa e identità dell’Agenzia procedono insieme: una comunicazione più riconoscibile, attenta ai dati e alla qualità dei contenuti scientifici, ma orientata anche alla costruzione di un dialogo con la collettività sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.
 

 

Nota della Redazione

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