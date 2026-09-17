San Venanzo, torna Frequenze Festival: una giornata tra benessere, salute e prevenzione con ADMO Umbria.

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Domenica 20 settembre a Villa Faina la seconda edizione dell'evento dedicato ai corretti stili di vita.

(UNWEB) SAN VENANZO – Promuovere la salute e la prevenzione partendo dai gesti di tutti i giorni. Con questo spirito torna domenica 20 settembre, a Villa Faina e negli spazi del Palazzo Comunale di San Venanzo, la seconda edizione di Frequenze Festival. L'appuntamento è promosso da ADMO Umbria – associazione che ha sede proprio a San Venanzo e che lavora in tutta la regione per diffondere la cultura della donazione del midollo osseo – insieme alla Pro Loco e la Misericordia e con il patrocinio del Comune.

La manifestazione propone un programma ampio e continuo, pensato per permettere a ciascuno di costruire il proprio percorso su misura alternando diverse forme di benessere. Le attività all'aria aperta spazieranno dall'energia dell'Area fitness – con cardio, capoeira, risveglio guidato, zumba e allenamento funzionale – al riequilibrio della Zona olistica, dove sarà possibile praticare yoga, pilates, respiratè, meditazione e respiro consapevole. Accanto al movimento troveranno spazio anche i workshop creativi guidati dedicati a uncinetto, macramè e mandala, oltre alle sessioni individuali one-to-one di tok sen, hot stone massage e meditazione guidata nelle Stanze esperienziali.

L'evento farà da cornice anche al progetto artistico e sociale della fotografa Pamela Lippolis, «Lìberati», nato con l'obiettivo di dare luce alle imperfezioni, liberarsi dagli stereotipi e riscoprire la bellezza dell’autenticità. Il cuore pulsante di «Lìberati» risiede nella capacità di accogliere le proprie ferite interiori ed esteriori. Attraverso una serie di intensi ritratti fotografici e storie di donne, Pamela Lippolis mette a nudo l'essenza dei suoi soggetti, celebrando i corpi non filtrati e le storie che essi custodiscono. Il progetto si ispira profondamente alla filosofia del kintsugi (l'arte giapponese di riparare le ceramiche con l'oro), dove la frattura impreziosisce l’oggetto anziché distruggerlo.

Ampio risalto sarà dato anche alla divulgazione nell'Anfiteatro dei dialoghi, con masterclass su psicologia, nutrizione ed health coaching. Sempre all'anfiteatro si terrà il momento conclusivo della giornata con l'incontro «Storie di fili invisibili»: un dialogo toccante sul tema della donazione attraverso la testimonianza di Federica, trapiantata di rene, che ricorderà come a volte la vita e il benessere di una persona dipendano da un atto di puro altruismo.

In linea con questo approccio integrato, la cura di sé passerà anche per la tavola. La pausa pranzo diventerà infatti un momento di condivisione coerente con i valori della manifestazione grazie a un menu salutare e bilanciato, disponibile anche con opzione vegetariana.

Per ADMO Umbria l'iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per stare vicina alle persone, ricordando quanto la salute individuale e la solidarietà verso gli altri siano profondamente collegate.

L'ingresso per gli incontri nell'Anfiteatro e al Silent Corner è gratuito, mentre per le lezioni, i workshop e i trattamenti individuali sono previste formule di partecipazione dedicate. Ci si potrà iscrivere la mattina stessa sul posto, ma per assicurarsi il posto in tutte le attività preferite è consigliata la pre-iscrizione online. Il consiglio per i partecipanti è di arrivare con un po' di anticipo alla Villa Comunale per effettuare il check-in e ritirare il kit omaggio.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

I dettagli sulle singole sessioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sui canali social di Frequenze Festival e di ADMO Umbria.