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Jazz & Movies Duo: le grandi colonne sonore in chiave jazz al Cinema Méliès

Di Redazione Umbria Notizie Web 17 Settembre 2026 – 16:37 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia. Venerdì 18 settembre alle ore 21:00, il Cinema Méliès - En Plein Air (Via Della Viola 1, Perugia) ospita un nuovo appuntamento a cura del Pannonica Jazz Club. Protagonista della serata sarà il Jazz & Movies Duo, formato da Moreno Romagnoli (sax tenore e soprano) e Andrea Sartini (pianoforte).

Il concerto propone un viaggio in chiave jazz attraverso le migliori colonne sonore della storia del cinema. I brani, eseguiti in ordine cronologico, saranno accompagnati da curiosità e aneddoti legati ai film.

  • Ingresso: 20 €

  • Info e prenotazioni: 338 6538987

Nota della Redazione

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