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Cronaca

Gli agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno denunciato un 28enne per il reato di furto.

Di Redazione Umbria Notizie Web 23 Settembre 2026 – 13:42 1 min di lettura

(UNWEB) Folitno. Ieri mattina la Polizia di Stato di Foligno, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuta presso un esercizio commerciale, ubicato nella prima periferia della città, dove ha denunciato un 28enne per il reato di furto.


In base a quanto ricostruito dagli Agenti, il giovane si era poco prima introdotto nel negozio ed aveva prelevato ed occultato tra i propri indumenti svariati articoli – tra cui accessori per la bici, auricolari e cuffie per ascoltare la musica – per un valore complessivo superiore ai cinquanta euro.
L'uomo si era poi presentato alle casse ed aveva pagato soltanto un ulteriore articolo, del valore di pochi euro.
L'intera sua condotta non era tuttavia sfuggita al personale addetto al servizio antitaccheggio, che quindi aveva bloccato il 28enne subito dopo aver oltrepassato le casse ed aveva richiesto l'intervento della Volante.
Sul posto, i poliziotti hanno identificato il fermato – un 28enne già noto alla Polizia per resistenza e minacce a P.U., nonché per reati contro la persona – altresì assicurandosi che tutta la merce rubata fosse prontamente restituita all'esercizio commerciale.
Gli Agenti hanno quindi condotto il fermato in Commissariato, dove, redatti tutti gli atti di rito, hanno provveduto a denunciarlo per il reato di furto.
L'indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

Così, in una nota, la Questura di Perugia

Nota della Redazione

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