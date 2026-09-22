Incidente stradale a Villamagina di Sellano: quattro feriti, donna estratta dalle lamiere ed elisoccorsa
(UNWEB) SELLANO – Pauroso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in località Villamagina, nel comune di Sellano. Intorno alle 18:30 si è reso necessario l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale per soccorrere le persone coinvolte.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato in stretta sinergia con i sanitari del 118 per estricare una donna rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La conducente, immobilizzata con collare cervicale e tavola spinale, è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Terni. Le altre tre persone coinvolte nello scontro sono state accompagnate in ambulanza al nosocomio di Foligno per i necessari accertamenti medici.
Sul luogo del plesso stradale sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Foligno e Sellano per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità. I Vigili del Fuoco hanno successivamente completato le operazioni con la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del manto stradale per il ripristino della sicurezza.
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