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Cronaca

Incidente stradale a Villamagina di Sellano: quattro feriti, donna estratta dalle lamiere ed elisoccorsa

Di Redazione Umbria Notizie Web 22 Settembre 2026 – 10:05 1 min di lettura

(UNWEB) SELLANO – Pauroso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in località Villamagina, nel comune di Sellano. Intorno alle 18:30 si è reso necessario l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale per soccorrere le persone coinvolte.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato in stretta sinergia con i sanitari del 118 per estricare una donna rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La conducente, immobilizzata con collare cervicale e tavola spinale, è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Terni. Le altre tre persone coinvolte nello scontro sono state accompagnate in ambulanza al nosocomio di Foligno per i necessari accertamenti medici.

Sul luogo del plesso stradale sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Foligno e Sellano per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità. I Vigili del Fuoco hanno successivamente completato le operazioni con la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del manto stradale per il ripristino della sicurezza.

Nota della Redazione

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