Controlli interforze della Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Usl di Perugia: sospesa l'attività di un esercizio pubblico di Bastiola (Bastia Umbra).

Cronaca

(UNWEB) Nell'ambito dell'attività di prevenzione e vigilanza rivolta ai pubblici esercizi della provincia, a seguito del controllo congiunto eseguito da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, dai militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, della Polizia Locale di Bastia Umbria, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia e della USL Umbria 1, è stata disposta, in ragione delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, la sospensione dell'attività di un pubblico esercizio di somministrazione di bevande sito nella frazione di Bastiola (Bastia Umbra).



L'attività trae origine da un controllo amministrativo effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia ad inizio agosto, in occasione del quale sono emerse evidenze tali da richiedere un controllo interforze ai fini dell'accertamento di eventuali criticità e violazioni delle normative di settore.

All'esito dell'attività ispettiva interforze infatti, gli operanti hanno riscontrato la carenza dei requisiti igienico – sanitari e strutturali necessari allo svolgimento dell'attività, nonché il mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali.

Nello specifico, nel corso delle verifiche il personale della USL Umbria 1, unitamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale di Bastia Umbra e alla Polizia di Stato, ha riscontrato diverse criticità tra cui, la pavimentazione interamente coperta da polvere, la presenza di bottiglie impolverate sopra le mensole, cumuli di sporcizia non rimossi da tempo sotto gli arredi, la zona di somministrazione e quella destinata alla consumazione segnate dalla presenza di rifiuti di vario genere, servizi igienici non adeguatamente disinfettati, pavimenti visibilmente sporchi, così come evidente l'accumulo di sporcizia, polvere e residui di alimenti sotto le attrezzature e le scaffalature, contenitori per l'immondizia colmi di rifiuti e privi di copertura, attrezzature frigorifere sporche, fusti delle bibite alla spina e bottiglie delle bevande stoccati in ambiente non adeguato, oltre alla presenza di alcune ciotole per gatti e recipienti con acqua stagnante in corrispondenza del disimpegno immediatamente accedente alla zona di somministrazione.

Le irregolarità hanno inoltre riguardato il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza tecnica degli impianti elettrici, infatti il personale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato la presenza di cavi elettrici non adeguatamente protetti e isolati.

Risultava peraltro carente il requisito della sorvegliabilità esterna, previsto dall'art. 1 del DM n. 564/1992, in forza del quale i locali adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità da parte degli organi accertatori delle vie d'accesso o d'uscita, dovendo consentire l'accesso diretto solamente da un luogo pubblico dalla strada.

Nel caso di specie l'accesso e l'uscita degli avventori risultava possibile solamente da e verso un fabbricato e un cortile privati.

All'esito dell'attività ispettiva è stata rinvenuta inoltre, all'interno dell'esercizio, anche una piccola quantità di sostanza stupefacente, motivo per cui i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno proceduto alla contestazione dell'illecito di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990 nei confronti del titolare dell'attività.

Pertanto, a seguito delle varie criticità emerse, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività sino al ripristino delle condizioni strutturali e igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore, il titolare venendo altresì sanzionato ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.lgs. 193/07 per le carenze igienico sanitarie riscontrate e ai sensi dell'art. 221 bis del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'inosservanza degli obblighi di affissione previsti dall'art. 180 del citato regolamento.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.