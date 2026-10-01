Al via Umbria Lavoro Fest: il Tulipano diventa il luogo dell'incontro tra persone, imprese e servizi.

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Presidente Proietti: "Il lavoro stabile, sicuro e adeguatamente retribuito prima condizione per dare un futuro alle giovani generazioni". Assessore De Rebotti: "Grande partecipazione, ma questo è solo l'inizio di un percorso"

(UNWEB) – Terni, È iniziata questa mattina al Centro Direzionale "Il Tulipano" di Terni la prima edizione di Umbria Lavoro Fest, la manifestazione promossa dalla Regione e da Arpal Umbria nell'ambito delle politiche di coesione del Programma regionale FSE+ 2021-2027. Due giornate, oggi e domani, dedicate al lavoro, all'orientamento, alla formazione e al confronto tra cittadini, imprese, istituzioni e operatori della rete dei servizi per il lavoro.

L'apertura della manifestazione è coincisa con il taglio del nastro del nuovo Centro per l'Impiego di Terni, alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dell'assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro Francesco De Rebotti, dell'assessore del Comune di Terni Sergio Cardinali e dell'amministratrice unica di Arpal Umbria Tiziana Ciprini.

"Questa inaugurazione – ha dichiarato la presidente Proietti – rappresenta un segnale concreto di fiducia e di impegno per il futuro dell'Umbria. Ripartiamo da una sede completamente rinnovata, frutto di importanti investimenti pubblici, ma soprattutto di un lavoro fondato sulla collaborazione e sulla consapevolezza che nessuno può affrontare da solo le grandi sfide dell'occupazione e dello sviluppo. Qui oggi c'è l'Umbria che sceglie di fare squadra: la Regione, Arpal Umbria, la Camera di Commercio, che ringrazio, e partner essenziali come il mondo delle imprese, Sviluppo Lavoro Italia, le istituzioni formative, le organizzazioni sociali e tutti coloro che ogni giorno lavorano per creare opportunità".

"Non si tratta – ha concluso la presidente della Regione – soltanto un evento: è uno spazio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra competenze e bisogni delle aziende, tra le aspirazioni delle persone e le prospettive di crescita dei territori. È un'occasione per affermare una visione chiara: il lavoro di qualità, stabile, sicuro e adeguatamente retribuito è la prima condizione per dare futuro alle giovani generazioni, contrastare le disuguaglianze e rendere l'Umbria più attrattiva e competitiva. Vogliamo che ogni persona possa trovare qui ascolto, orientamento e strumenti concreti per costruire il proprio percorso. Vogliamo che le imprese trovino interlocutori capaci di accompagnarle nella ricerca delle competenze necessarie per crescere".

"Questa prima mattinata – sottolinea l'assessore Francesco De Rebotti – ci restituisce un'immagine molto positiva di quello che volevamo costruire. Abbiamo visto fin da subito tante persone, tanti giovani, operatori, imprese e rappresentanti delle istituzioni vivere gli spazi del Tulipano e partecipare alle diverse attività. La Regione ha messo a disposizione non soltanto una sede, ma soprattutto un luogo e due giornate nelle quali incontrarsi, informarsi, cercare un'opportunità e confrontarsi sul futuro del lavoro. È una partecipazione che ci soddisfa e che conferma quanto sia importante continuare a investire su questi strumenti".

Subito dopo l'inaugurazione hanno preso il via i primi appuntamenti del programma, con il panel "Lavoro, sviluppo, giovani: verso Umbria 2030", dedicato alle prospettive del mercato del lavoro regionale e al rapporto tra sviluppo, imprese e nuove generazioni, con il confronto tra istituzioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle associazioni datoriali. La mattinata è proseguita con l'incontro "L'impresa della Cultura: la nuova legge regionale tra tutele per i lavoratori e opportunità per le imprese creative", alla presenza del vicepresidente della regione Tommaso Bori, che ha affrontato il rapporto tra cultura, lavoro e sviluppo delle imprese del settore.

La manifestazione vedrà nel corso della giornata anche i numerosi spazi dedicati all'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. I colloqui e le attività di recruiting proseguono durante entrambe le giornate, insieme alla possibilità, anche per chi non si è candidato online, di presentarsi direttamente alle aziende presenti al Tulipano. A completare l'offerta ci sono i 70 desk delle imprese e dei soggetti della Rete dei servizi per il lavoro, dove è possibile ricevere informazioni sulle opportunità disponibili, conoscere i servizi regionali e incontrare gli operatori. Attivi anche gli spazi dedicati all'orientamento, alla CV Clinic, a Eures e al collocamento mirato.

Nel pomeriggio il panel "Il lavoro come strumento di inclusione: dal benessere organizzativo alle pari opportunità", con la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore De Rebotti, della presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Umbria Bianca Maria Tagliaferri, del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Renato Tomei, della consigliera per le Pari opportunità della Regione Umbria Rosita Garzi e di rappresentanti di Arpal Umbria e AIDP Umbria. In programma anche l'appuntamento dedicato alle nuove generazioni e all'intelligenza artificiale, "Me l'ha detto miocuggino: l'AI fa tutto da sola!", curato da Fabiana Andreani, specialista in orientamento e lavoro per gli under 35. Un incontro pensato per affrontare, in maniera pratica, alcuni dei luoghi comuni sull'intelligenza artificiale e sulle trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro. A concludere la giornata di oggi il confronto "Politiche e scenari per il mercato del lavoro: l'impatto delle riforme e il ruolo di ARPAL Umbria", curato da Arpal Umbria, con l'assessore De Rebotti, l'amministratrice unica Tiziana Ciprini, il direttore Paolo Sereni e il direttore regionale Adriano Bei.

Vari panel vedranno inoltre la presenza anche dell'assessore Thomas De Luca, impegnato nel panel su "Economia green, nuove filiere occupazionali a Terni e competenze del futuro", dell'assessora Simona Meloni in quello "Sviluppo rurale, lavoro agricolo e strumenti contro il caporalato", e dell'assessore Fabio Barcaioli su "Progetto Pentima, formazione professionale, Università, ITS e IFTS".

"Umbria Lavoro Fest – chiosa l'assessore De Rebotti – non va considerato un appuntamento isolato, ma un punto di partenza. Vogliamo utilizzare questa esperienza per rafforzare la rete dei servizi, rendere sempre più semplice l'accesso alle opportunità e accompagnare persone e imprese nelle trasformazioni del mercato del lavoro. La partecipazione di oggi ci dice che c'è bisogno di luoghi come questo e il nostro impegno è fare in modo che il lavoro iniziato qui prosegua nel tempo".

Domani, venerdì 2 ottobre, la manifestazione entrerà nella seconda giornata con un nuovo calendario di incontri, panel e workshop dedicati alle principali questioni legate al lavoro e allo sviluppo regionale. Proseguiranno inoltre le attività di orientamento, i servizi informativi e gli incontri tra candidati e imprese, con nuovi colloqui e occasioni di recruiting. Per tutta la durata di Umbria Lavoro Fest resteranno attivi anche gli spazi dedicati alle aziende e alla Rete dei servizi per il lavoro, l'Agorà Digitale per gli incontri a distanza, la Terrazza On Air per interviste e dirette e le altre aree predisposte per accompagnare visitatori, candidati e imprese.