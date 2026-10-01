Qualità dell'aria, al via il nuovo Bando Caldaie: 900mila euro di fondi regionali nella Conca Ternana e nella Zona di Valle per sostituire gli impianti inquinanti e ridurre le emissioni. Domande aperte dal 5 ottobre al 30 novembre 2026 ad integrazione del

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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta Regionale dell'Umbria ha approvato le direttive e la disciplina attuativa per l'emanazione del nuovo Bando Caldaie. Il provvedimento, in attuazione della misura D0F02 del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, mette a disposizione 900mila euro di risorse regionali per l'anno 2026 ed altre 900mila nel 2027 per incentivare la sostituzione dei vecchi generatori di calore alimentati a biomassa con impianti ad alta efficienza e a ridotte emissioni atmosferiche.

L'iniziativa punta a migliorare la qualità dell'aria abbattendo le polveri sottili (PM10) e i principali inquinanti derivanti dal riscaldamento domestico. Il contributo regionale si inserisce ad integrazione dell'incentivo statale del Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) erogato dal GSE, permettendo di coprire fino al 90% della spesa complessiva per gli immobili situati nella Conca Ternana e fino all'80% per quelli ricadenti nella Zona di Valle.

L'assessore regionale all'ambiente, Thomas De Luca, dichiara: "Con questo nuovo bando interveniamo in maniera puntuale e circoscritta sulla tutela della salute e dell'ambiente. A differenza della precedente programmazione, i cui fondi destinati alla Conca Ternana tramite l'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente sono stati distribuiti su tutta la regione, abbiamo scelto una strategia chiara: focalizzare e concentrare le nuove risorse regionali esclusivamente nei territori che presentano le maggiori criticità ambientali, ossia la Conca Ternana e le Zone di Valle".

Poiché questa misura è interamente coperta da risorse del bilancio della Regione Umbria, le regole di contabilità pubblica impongono il vincolo formale di impegno della spesa entro la chiusura dell'anno finanziario. Motivo per cui l'accettazione delle domande si chiuderà alle ore 14:00 del 30 novembre 2026. La Regione provvederà ad emanare poi un nuovo bando per il 2027 con il quale sarà possibile coprire anche le domande presentate nel periodo che va dal 30 novembre al 31 dicembre 2026.

Per l'anno 2027 sono già previsti a bilancio ulteriori 900.000 euro; per potervi accedere, la Regione provvederà a emanare un nuovo e distinto bando dedicato alle istanze del 2027.

I dettagli del Bando 2026

Interventi finanziabili: Sostituzione di impianti di riscaldamento civili esistenti alimentati a biomassa (camini aperti, termocamini, stufe e caldaie a legna o pellet) con classificazione ambientale fino a 4 stelle. I nuovi impianti dovranno essere generatori a biomassa ad alta efficienza di classe 5 stelle o superiore (fino a 35 kW) oppure pompe di calore (fino a 35 kW).

Territori interessati: L'incentivo è riservato ai cittadini che detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso, abitazione), immobili ad uso residenziale ricadenti nei Comuni della Conca Ternana (Terni e Narni) e della Zona di Valle (tra cui Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Marsciano, Orvieto, Umbertide).

Massimali di contributo: Fino a 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore o sistemi ibridi; Fino a 3.500 euro per generatori di calore a biomassa di classe 5 stelle o superiore.

Requisiti di accesso: È richiesto un valore ISEE inferiore a 30.000 euro in corso di validità e l'avvenuto accoglimento della richiesta di contributo "Conto Termico 3.0" da parte del GSE.

Dotazione e finestra temporale: La dotazione finanziaria stanziata sul bilancio regionale ammonta a 900.000 euro per l'anno 2026. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente online sul portale della Regione Umbria dalle ore 09:00 del 5 ottobre 2026 fino alle ore 14:00 del 30 novembre 2026. La procedura sarà a sportello, con assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande.

Ai fini della presentazione dell'istanza di richiesta del contributo dell'incentivo regionale, il soggetto responsabile dell'intervento, pena l'inammissibilità, deve risultare assegnatario del contributo previsto dal Conto Termico 3.0 e formalmente rilasciato dal GSE; la data accoglimento della richiesta da parte del GSE Conto Termico 3.0 riferita alla lettera di avvio incentivo (accoglimento della richiesta) deve essere compresa tra il 1 gennaio 2026 ed il 30 novembre 2026.

La documentazione di bando, la modulistica e il collegamento alla piattaforma telematica per l'invio delle domande saranno reperibili nella sezione Bandi e nell'area tematica Ambiente del portale istituzionale della Regione Umbria.