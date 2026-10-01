Venerdì, 2 Ottobre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Sanità umbra e oncologia, tempi di attesa ridotti e presa in carico più rapida per i pazienti umbri: dal 56% del 2024 all'80% del 2026 degli interventi chirurgici oncologici, con un incremento di 24 punti percentuali Al via Umbria Lavoro Fest: il Tulipano diventa il luogo dell'incontro tra persone, imprese e servizi. Umbria-California, rilanciata a Palazzo Donini la collaborazione avviata nel 1998. La presidente Proietti: "Un rapporto storico che vogliamo trasformare in nuove opportunità di cooperazione, innovazione e scambio tra i nostri territori" Pace, democrazia e partecipazione: Elena Ranfa alla Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali La presidente della Regione Proietti ritira ad Andria il premio "Federico II – Stupor Mundi per la Pace" assegnato a Regione Umbria e ad Assisi: "Un grande onore che ricevo a nome delle umbre e degli umbri. San Francesco e Federico II ci danno ancora oggi Todi torna ai fasti del Medioevo con la Disfida di San Fortunato Libri - "Beato Ercolano da Piegaro, Apostolo tra le genti" Ospedale di Città di Castello, aperta la nuova terapia semintensiva Confindustria Umbria, Sezione Agroalimentare: l’Assemblea ha eletto Massimo Piacenti alla Presidenza Sanità umbra e oncologia, tempi di attesa ridotti e presa in carico più rapida per i pazienti umbri: dal 56% del 2024 all'80% del 2026 degli interventi chirurgici oncologici, con un incremento di 24 punti percentuali Al via Umbria Lavoro Fest: il Tulipano diventa il luogo dell'incontro tra persone, imprese e servizi. Umbria-California, rilanciata a Palazzo Donini la collaborazione avviata nel 1998. La presidente Proietti: "Un rapporto storico che vogliamo trasformare in nuove opportunità di cooperazione, innovazione e scambio tra i nostri territori" Pace, democrazia e partecipazione: Elena Ranfa alla Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali La presidente della Regione Proietti ritira ad Andria il premio "Federico II – Stupor Mundi per la Pace" assegnato a Regione Umbria e ad Assisi: "Un grande onore che ricevo a nome delle umbre e degli umbri. San Francesco e Federico II ci danno ancora oggi Todi torna ai fasti del Medioevo con la Disfida di San Fortunato Libri - "Beato Ercolano da Piegaro, Apostolo tra le genti" Ospedale di Città di Castello, aperta la nuova terapia semintensiva Confindustria Umbria, Sezione Agroalimentare: l’Assemblea ha eletto Massimo Piacenti alla Presidenza
Home Politica Sanità umbra e oncologia, tempi di attesa ridotti e presa in carico più rapida per i pazienti umbri: dal 56% del 2024 all'80% del 2026 degli interventi chirurgici oncologici, con un incremento di 24 punti percentuali
Politica

Sanità umbra e oncologia, tempi di attesa ridotti e presa in carico più rapida per i pazienti umbri: dal 56% del 2024 all'80% del 2026 degli interventi chirurgici oncologici, con un incremento di 24 punti percentuali

Di Redazione Umbria Notizie Web 1 Ottobre 2026 – 18:26 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, Migliora la tempestività delle cure oncologiche in Umbria: la percentuale di interventi chirurgici per tumori maligni eseguiti entro 30 giorni è passata dal 56,8% nei primi sette mesi del 2024 all'80,8% nello stesso periodo del 2026, con un incremento di 24 punti percentuali. È quanto emerge dall'ultima rilevazione regionale sui tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici di classe A, per i quali lo standard prevede l'esecuzione entro 30 giorni. Il miglioramento riguarda le principali patologie oncologiche monitorate.


"Questi risultati - dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti - sono il frutto straordinario del lavoro condiviso e della collaborazione tra tutti i professionisti sanitari, che hanno portato avanti insieme un percorso impegnativo ed efficace nell'ambito della ROR Umbra (Rete oncologica regionale umbra) fra Regione e Aziende. Un sentito e doveroso ringraziamento va a tutti i professionisti della sanità umbra per il lavoro svolto e per la dedizione, la competenza e l'impegno costante che dimostrano ogni giorno al servizio dei pazienti e della comunità".

image.png

Nel dettaglio, l'intervento per il tumore della mammella passa dal 46,2% (2024) al 61,0% (2025), fino a raggiungere l'84,7% nei primi 7 mesi del 2026. L'intervento per il tumore della prostata passa dal 18,0% (2024) al 33,3% (2025), per arrivare al 41,4% nei primi 7 mesi del 2026.
Per il tumore del colon il rispetto dei tempi previsti si attesta all'86,8% nel 2024, al 90,9% nel 2025 e al 92,7% nei primi 7 mesi del 2026, per il tumore del retto si registra una crescita dal 65,9% (2024) all'87,5% (2025), toccando il 90,2% nei primi 7 mesi del 2026. Miglioramento anche per l'intervento per il tumore del polmone - dove gli interventi entro 30 giorni sono stati l'86,3% nel 2024, l'86,6% nel 2025 e hanno raggiunto il 95,0% nei primi 7 mesi del 2026 - e per il tumore dell'utero, con la percentuale che passa dall'82,5% (2024) e 81,5% (2025) all'89,9% nei primi 7 mesi del 2026.
L'intervento per il tumore della tiroide registra un incremento significativo dal 64,6% (2024) al 76,7% (2025), fino al 93,5% nei primi 7 mesi del 2026. Infine, per il melanoma, dopo l'88,2% del 2024 e l'82,0% del 2025, la quota d'intervento entro 30 giorni raggiunge il 92,2% nei primi 7 mesi del 2026.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica Al via Umbria Lavoro Fest: il Tulipano diventa il luogo dell'incontro tra persone, imprese e servizi. 1 Ottobre 2026
Politica Umbria-California, rilanciata a Palazzo Donini la collaborazione avviata nel 1998. La presidente Proietti: "Un rapporto storico che vogliamo trasformare in nuove opportunità di cooperazione, innovazione e scambio tra i nostri territori" 1 Ottobre 2026
Politica Qualità dell'aria, al via il nuovo Bando Caldaie: 900mila euro di fondi regionali nella Conca Ternana e nella Zona di Valle per sostituire gli impianti inquinanti e ridurre le emissioni. Domande aperte dal 5 ottobre al 30 novembre 2026 ad integrazione del 1 Ottobre 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità