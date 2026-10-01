Pace, democrazia e partecipazione: Elena Ranfa alla Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli comunali

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A Cagliari due giornate dedicate al ruolo dei Consigli comunali e alle esperienze delle città per rafforzare il dialogo e il coinvolgimento delle comunità

(UNWEB) Perugia, Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale di Perugia e coordinatrice della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali di Anci Umbria, ha partecipato alle due giornate di incontri della Conferenza Nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli comunali, che si sono tenute il 29 e 30 settembre a Cagliari, dedicate al ruolo delle assemblee elettive, alla costruzione della pace e alla partecipazione dei cittadini.

La giornata di martedì si è aperta con la riunione del direttivo nazionale, di cui Ranfa è componente e all'interno del quale coordina uno dei sei gruppi di lavoro, dedicato al welfare, alle politiche sociali e alle pari opportunità. Al centro del confronto, la valorizzazione del ruolo dei presidenti dei Consigli comunali e della loro funzione di garanzia e di equilibrio democratico, fondamentale per assicurare il dialogo tra tutti coloro che, nella loro preziosa diversità sono espressione della volontà dei cittadini. Nel pomeriggio, nell'ambito dell'incontro "La pace parte dalle città", Elena Ranfa ha richiamato la figura di Aldo Capitini. Promotore, nel 1961, della prima Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli da Perugia ad Assisi, Capitini ha lasciato un'eredità che continua a rappresentare un riferimento per la promozione del dialogo e della nonviolenza. La Presidente ha sottolineato anche il legame storico tra Perugia e Cagliari, città nella quale Capitini insegnò all'Università dal 1956 al 1965.

Proprio in merito a questo impegno, Ranfa ha evidenziato come il principio “se vuoi la pace, prepara la pace” generi l'attivazione inevitabile di reti e interconnessioni territoriali. Sono proprio questi legami e queste sinergie tra comunità, infatti, a costituire la trama indispensabile per l'edificazione e il radicamento di una vera e propria cultura di pace. Una cultura che, nel solco dell'insegnamento capitiniano, non può essere ridotta a mera propaganda o ancella della politica, ma deve configurarsi come una prassi attiva, autonoma e trasformativa: uno strumento di educazione alla nonviolenza e alla responsabilità che, partendo dal basso, stimoli il pensiero critico e getti le basi per la reale partecipazione e democrazia a favore di tutte e tutti. A conclusione del dibattito è stato un videomessaggio della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, delegata Anci alla Pace.

Il confronto è proseguito mercoledì mattina con l'incontro "I Comuni nella Polis Territoriale" e, in particolare, con la sessione "Presidenti e Assemblee elettive: rappresentanza, garanzia e partecipazione nel governo della comunità". Nel suo intervento, la presidente Ranfa ha portato l'esperienza del capoluogo umbro, ricordando l'importanza di promuovere iniziative legate ai simboli identitari della città, capaci di unire la cittadinanza e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità accogliente. Un'amministrazione che si vuole caratterizzare come una casa aperta a tutte e tutti, con un'attenzione speciale rivolta alle giovani generazioni.

In merito al tema della partecipazione la presidente ha evidenziato come questa “debba diventare il metodo permanente attraverso cui la rappresentanza si rigenera e la garanzia si fortifica. Senza canali continui di ascolto e co-progettazione, la nostra rappresentanza rischia di trasformarsi in un guscio vuoto". In questo solco si inserisce il progetto delle Case della partecipazione che il Comune sta portando avanti: non semplici spazi fisici da assegnare, ma veri e propri presidi di democrazia deliberativa e sussidiarietà orizzontale, tappe fondamentali di un cammino strutturato di apertura dell'istituzione verso l'esterno. A conclusione del suo intervento, la presidente Ranfa ha rilanciato la proposta di definire e adottare strumenti condivisi a livello nazionale che consentano a tutti i Comuni di valorizzare appieno il ruolo dei Presidenti e dei Consigli comunali, potenziandone l'efficacia in termini di rappresentanza, garanzia e partecipazione democratica.

Infine, la presidente ha espresso un sincero ringraziamento a Giulio Tantillo, coordinatore nazionale dei presidenti dei Consigli comunali Anci, e al presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, per l'organizzazione delle iniziative, che hanno rappresentato un'importante occasione di confronto, condivisione di esperienze e collaborazione tra le città italiane.