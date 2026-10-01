Dalla California a Perugia, Recology Waste Zero in visita a Gesenu

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(UNWEB) Perugia. Una delegazione con sede a San Francisco, specializzata in strategie Waste Zero, ha visitato il Polo Impiantistico di Ponte Rio. Al centro dell'incontro il confronto sulle tecnologie, la gestione del ciclo dei rifiuti e le prospettive dell'economia circolare

Perugia, 1 ottobre 2026 – Un confronto internazionale sui modelli di gestione dei rifiuti e sulle strategie per promuovere una sempre maggiore valorizzazione delle risorse. È quello che si è svolto stamattina a Perugia in occasione della visita di una delegazione di Recology Waste Zero, realtà con sede a San Francisco, impegnata nello sviluppo di servizi e programmi orientati alla strategia Waste Zero, presso il Polo Impiantistico di Ponte Rio di Gesenu.

La delegazione è stata accolta dal Consigliere Delegato di Gesenu Alessio Lutazi, dal Presidente di Gesenu Massimo Monni e dall'Amministratore Unico di Secit Domenico Antognelli, che hanno presentato alla delegazione il Gruppo Gesenu, le sue attività e il modello organizzativo adottato nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di scambio di esperienze e competenze tra due realtà operanti in contesti differenti, ma accomunate dalla necessità di sviluppare sistemi sempre più efficienti e sostenibili per la gestione dei rifiuti.

Nel corso della visita, la delegazione ha potuto conoscere da vicino il Polo Impiantistico di Ponte Rio, una struttura nella quale vengono svolte diverse attività di selezione e recupero dei rifiuti: particolare attenzione è stata dedicata al funzionamento degli impianti e alle diverse fasi che consentono di trasformare il rifiuto, con l'obiettivo di favorire il recupero di materia e ridurre progressivamente il ricorso allo smaltimento.

Il confronto con Recology Waste Zero si inserisce in un percorso orientato a una nuova concezione della gestione dei rifiuti, basata sul recupero delle risorse. La mission di Recology segna infatti un cambio di prospettiva rispetto alla gestione tradizionale dei rifiuti, con l'obiettivo di eliminare il rifiuto attraverso lo sviluppo e la ricerca di pratiche sostenibili di resource recovery, applicabili su scala globale. Un approccio che punta a trasformare la gestione dei rifiuti in un sistema sempre più orientato al recupero, alla valorizzazione delle risorse e alla sostenibilità.

«La visita della delegazione di Recology rappresenta un'importante occasione di confronto internazionale – dichiara Alessio Lutazi, Consigliere Delegato di Gesenu –. Mettere a confronto esperienze, tecnologie e modelli organizzativi differenti significa avere l'opportunità di guardare con maggiore attenzione alle sfide che il settore dei rifiuti ci pone e alle possibili soluzioni per affrontarle. Il nostro Polo di Ponte Rio rappresenta un punto importante della gestione del ciclo dei rifiuti del territorio e siamo lieti di aver potuto condividere il lavoro che Gesenu porta avanti quotidianamente».

La visita ha consentito inoltre alla delegazione di approfondire il ruolo degli impianti all'interno di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, nel quale raccolta, selezione, trattamento, recupero e sensibilizzazione dei cittadini rappresentano elementi strettamente connessi.

«Il confronto con realtà internazionali come Recology è un'opportunità preziosa per Gesenu – sottolinea Massimo Monni, Presidente di Gesenu –. La gestione dei rifiuti è oggi una sfida globale e richiede capacità di innovazione, investimenti e una visione sempre più orientata all'economia circolare. Aprire i nostri impianti e condividere esperienze significa anche valorizzare il lavoro delle persone che ogni giorno operano per garantire il funzionamento di questo sistema».

La visita conferma inoltre la volontà di Gesenu di mantenere aperto il dialogo con esperienze e realtà internazionali, favorendo occasioni di conoscenza reciproca e di approfondimento sulle evoluzioni del settore ambientale.

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