Settimana mondiale dell'allattamento materno: oltre 20 iniziative dell'Usl Umbria 1 a sostegno di famiglie e neonati

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Eventi gratuiti in tutto il territorio, dai punti nascita ai consultori, per promuovere le buone pratiche e rafforzare la rete di supporto alla genitorialità

(UNWEB) Perugia, – Valorizzare le strategie efficaci e le buone pratiche capaci di costruire una rete di supporto concreta attorno alle famiglie e ai nuovi nati. È questo l'obiettivo delle iniziative promosse dall'Usl Umbria 1 in occasione della Settimana mondiale dell'allattamento materno, in programma dal primo al 7 ottobre, che vedrà la realizzazione di oltre 20 eventi nei distretti territoriali e nei punti nascita aziendali. Lo slogan scelto per l'edizione di quest'anno è "Allattare per un inizio sostenibile della vita: promuoviamo, sosteniamo e rafforziamo ciò che funziona", un messaggio che richiama l'importanza di sostenere le famiglie attraverso percorsi di informazione, accompagnamento e condivisione delle esperienze.

Le iniziative, tutte a partecipazione libera e gratuita, si svolgeranno nel corso del mese di ottobre e interesseranno diverse sedi del territorio, dai punti nascita alle biblioteche, dalle piazze ai consultori. Gli appuntamenti sono rivolti a genitori, mamme, papà, coppie e famiglie che desiderano approfondire il tema dell'allattamento e confrontarsi con professionisti e altre esperienze di genitorialità.

Attività nei punti nascita - Tra gli appuntamenti in programma, particolare attenzione sarà dedicata alle attività informative e dimostrative organizzate all'interno dei punti nascita, con l'obiettivo di offrire un sostegno pratico alle famiglie grazie al coinvolgimento del personale delle Strutture di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia e Pediatria. All'ospedale di Branca, in collaborazione con il Consultorio Alto Chiascio, gli incontri si terranno tutti i giovedì di ottobre (8, 15, 22 e 29), dalle ore 8.30 alle 15.30, presso l'ambulatorio ostetrico situato al primo piano. Analoga iniziativa è prevista all'ospedale di Città di Castello, dove gli appuntamenti si svolgeranno ogni mercoledì di ottobre (7,14,21 e 28), dalle ore 15.30 alle 17.30, nella sala Gialla del reparto di degenza.

In biblioteca – Cinque gli eventi organizzati dai consultori dell'Usl Umbria 1 nelle biblioteche comunali del territorio. Si tratta di incontri informativi dedicati alle coppie e alle famiglie, affiancati da momenti di lettura ad alta voce rivolti a genitori e bambini, realizzati con il coinvolgimento delle equipé consultoriali, dei lettori volontari e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Il ciclo di appuntamenti prenderà il via mercoledì 7 ottobre alla Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj di Magione, con un'iniziativa promossa dal Consultorio del Trasimeno in programma dalle ore 10.15 alle 12.00 (per informazioni e prenotazioni: 075 843975). Nella stessa giornata si terrà un secondo incontro presso la Biblioteca comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra, organizzato dal Consultorio di Assisi, dalle ore 10.30 alle 12.30. Le attività proseguiranno giovedì 15 ottobre alla Biblioteca Sperelliana di Gubbio, dove il Consultorio Alto Chiascio incontrerà famiglie e futuri genitori dalle ore 15 alle 17. Il giorno successivo, venerdì 16 ottobre, sarà la volta del Consultorio Alto Tevere, che accoglierà i partecipanti presso la Biblioteca comunale di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, a Città di Castello, dalle ore 10 alle 12. L'ultimo appuntamento è previsto per martedì 27 ottobre alla Biblioteca comunale Salvatorelli di Marsciano, dove il Consultorio della Media Valle del Tevere sarà presente dalle ore 9 alle 13 con attività di informazione, confronto e sensibilizzazione rivolte alle famiglie sul tema dell'allattamento e della genitorialità consapevole.

In piazza e nella comunità - Due anche gli eventi divulgativi realizzati in collaborazione con i Comuni e i Centri Pari Opportunità, con l'obiettivo di coinvolgere l'intera cittadinanza, curati dai professionisti dei consultori, con la partecipazione attiva di genitori e famiglie. Nel Distretto di Assisi è previsto un incontro all'aperto in programma domenica 4 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, in piazza Garibaldi, nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Durante la mattinata saranno proposte letture e momenti di approfondimento dedicati all'allattamento e ai primi mille giorni di vita, con uno spazio aperto a domande, curiosità e confronto tra i partecipanti. I Distretti del Perugino e del Trasimeno promuoveranno invece il flash mob "Allattiamo e cresciamo insieme", in programma venerdì 9 ottobre, dalle ore 15.30 alle 17, in piazza IV Novembre a Perugia. All'iniziativa prenderanno parte mamme, papà, coppie e bambini in un momento simbolico di sensibilizzazione e condivisione dedicato al valore dell'allattamento e del sostegno alla genitorialità. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà presso la Biblioteca comunale degli Arconi, in via della Rupe, alla stazione del Pincetto di Perugia.

Nei consultori - Un ruolo centrale nel programma della Settimana mondiale dell'allattamento materno sarà svolto dai Consultori familiari e dalle strutture sanitarie territoriali, che proporranno incontri, spazi di confronto e attività di sostegno rivolte a mamme, papà e famiglie. Le iniziative saranno curate dalle équipe multiprofessionali dei consultori e si articoleranno in incontri individuali, momenti di gruppo e approfondimenti tematici.

Per tutto il mese di ottobre saranno attivi gli Spazi allattamento del Consultorio Alto Tevere nelle sedi di Città di Castello, Umbertide e San Giustino, con incontri individuali su prenotazione dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Analogo servizio sarà disponibile presso il Consultorio Alto Chiascio di Gubbio e Gualdo Tadino, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del servizio e ad accesso libero. Ad Assisi, lo Spazio allattamento del Centro Donna dell'ospedale sarà aperto tutti i giorni con accesso libero a partire dalle ore 12.

Dal primo al 7 ottobre saranno inoltre organizzati appuntamenti quotidiani dedicati al sostegno dell'allattamento. A Marsciano, presso il Consultorio della Media Valle del Tevere, si terranno incontri individuali su prenotazione dalle 10 alle 12. A Magione, nel Consultorio del Trasimeno, saranno proposti incontri individuali e di gruppo ad accesso libero dalle 9 alle 13. Stessa formula anche nei consultori del Perugino, nelle sedi di Ponte San Giovanni e San Marco, aperti dalle 8.30 alle 13.

Infine, nel Distretto del Perugino è previsto anche un calendario di incontri tematici di gruppo, tutti ad accesso libero. Il primo ottobre nella sede di Ponte San Giovanni si è svolto l'incontro "Coffee&Milk Baby", uno spazio di confronto dedicato a neogenitori e future mamme per condividere dubbi, richieste e informazioni sull'allattamento. Il 2 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sede di San Marco, l'appuntamento sarà dedicato al tema "Informare", per approfondire l'importanza di scegliere fonti corrette e affidabili. Il 5 ottobre, dalle 15 alle 17, a Ponte San Giovanni, si parlerà di "Consolidare", con un focus sulle buone pratiche che si sono dimostrate efficaci nel sostegno all'allattamento. Il 6 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sede di San Marco, l'incontro "Allearsi" sarà dedicato al valore della collaborazione tra operatori, utenti e istituzioni nella costruzione di comunità educanti. A chiudere il programma, il 7 ottobre, dalle 15 alle 17, ancora a Ponte San Giovanni, sarà l'appuntamento "Attivare", dedicato al coinvolgimento delle coppie e delle famiglie nelle attività di sensibilizzazione e promozione dell'allattamento.