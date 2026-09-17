RemTech Expo, il premio alla Regione Umbria per le bonifiche ambientali e la rigenerazione dei territori

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(UNWEB) – Ferrara, "Per l'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale nella Regione Umbria e per la promozione del progetto SIERO, modello di eccellenza circolare per la bonifica delle falde acquifere". Con questa motivazione l'assessore regionale Thomas De Luca ha ricevuto al RemTech Expo il riconoscimento a nome della Regione Umbria per le bonifiche ambientali e la rigenerazione dei territori.

"La rigenerazione ambientale diventa anche un fattore sociale, lo stiamo riscontrando nel progetto SIERO e non solo" ha dichiarato l'assessore De Luca. Un momento di particolare rilevanza nella seconda giornata dell'Expo dedicato alle politiche ambientali e alla sostenibilità, alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, e dell'On. Ilaria Fontana. La Regione Umbria, insieme a Campania e Toscana, ha ricevuto un riconoscimento per l'eccellenza e l'impegno dimostrati nelle politiche di bonifica ambientale, nella rigenerazione dei territori e nell'applicazione di modelli di governance sostenibile.

"Le bonifiche ambientali e la rigenerazione dei territori nelle regioni italiane" era il titolo della sessione moderata da Cinzia Pasquale (Presidente Camera Forense Ambientale) e aperta dalla relazione tecnica di Andrea Sconocchia (ARPA Umbria) e Daniele Susanni (Ramboll Italy) dedicata appunto all'innovativa strategia di bonifica delle falde acquifere contaminate attraverso il siero di latte su cui si basa il progetto SIERO e all'applicazione di principi di circolarità nella bonifica dell'inquinamento diffuso da solventi organici.

A seguire si è svolta la Tavola Rotonda sulla Governance dei territori con l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente e all'energia Thomas De Luca insieme ai colleghi assessori all'ambiente della Campania, Claudia Pecoraro, e Toscana, David Barontini.

Il premio consegnato alla Regione Umbria valorizza i risultati conseguiti nella tutela delle matrici ambientali e nella gestione complessa dei siti contaminati, a partire dal virtuoso modello introdotto con il progetto SIERO per la decontaminazione delle falde acquifere.

Nel programma degli eventi del primo pomeriggio, l'assessore De Luca è intervenuto al convegno internazionale "Clima che cambia: Centroamerica - Italia" portando i saluti istituzionali all'interno del vertice dedicato a geologia, agroecologia e modelli socio-economici di adattamento per i territori vulnerabili.

Presso lo stand della Regione Umbria al Padiglione 6 di Ferrara Expo la giornata è stata dedicata a un denso ciclo di incontri operativi sui progetti strategici e alle buone pratiche del territorio.

Ore 9.30 e 12.00: Focus sulla formazione professionale e Green Jobs con il corso di Biotecnologie dell'ITS Umbria Academy (relatrice Giorgia Menciotti) e presentazione del Laboratorio NBS (Nature-Based Solutions) ARPA Umbria - ITS a cura di Paolo Sconocchia.

Ore 10.30 - 12.00: Approfondimenti tecnici con il CNR-IRET (Gabriele Guidolotti) sul monitoraggio del carbonio, la rete Surf Italy (Claudio Albano, Tatiana Stella) per le soluzioni di bonifica sostenibile e il CNI (Alberto Romagnoli).

Ore 14.30: Presentazione del PRIZAT Umbria (Piano regionale per le zone di accelerazione delle energie rinnovabili) a cura di Sabrina Scarabattoli.

Ore 15.30: Progetto di Landfill Mining nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Terni-Papigno illustrato da Caterina Austeri.

Ore 16.00: Workshop approfondito a cura di ARPA Umbria e Regione Umbria focalizzato sulla "Circolarità nella bonifica dell'inquinamento diffuso da solventi organici, il progetto SIERO".