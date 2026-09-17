Confindustria Umbria, Sezione Industria Meccanica: Andrea Marcantonini eletto Presidente

Economia

Giuseppe Mascio eletto Vicepresidente. Rinnovato il Consiglio Direttivo per il biennio 2026-2028

(UNWEB) Andrea Marcantonini, Amministratore unico di MCT Italy, azienda di Bettona specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione del calcestruzzo, è stato eletto Presidente della Sezione Industria Meccanica di Confindustria Umbria per il biennio 2026–2028.

L'Assemblea, riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto alla Vicepresidenza Giuseppe Mascio di Mascio Michelon e ha rinnovato il Consiglio Direttivo della Sezione.

Marcantonini succede a Paolo Garofoli, al quale è stato rivolto un ringraziamento per l'impegno e il lavoro svolto negli ultimi quattro anni.

"Daremo continuità ai progetti sviluppati insieme al Presidente Garofoli, a partire dall'impegno sui temi della sostenibilità – ha dichiarato Andrea Marcantonini – Dedicheremo particolare attenzione all'intelligenza artificiale e alla formazione, rafforzando il collegamento con ITS Umbria Academy e con l'Università. Vorrei inoltre promuovere l'aggregazione tra imprese che operano in ambiti affini, come l'automazione applicata alla meccanica e la meccanica di precisione. L'obiettivo è favorire la nascita di gruppi di aziende che possano confrontarsi e condividere esperienze e competenze, contribuendo a innalzare il livello qualitativo del nostro comparto".

Il rinnovo dei vertici si inserisce in un quadro di ripresa nazionale ancora fragile. I dati confermano che le imprese metalmeccaniche umbre stanno reagendo meglio della media nazionale, con una produzione e una liquidità solide nel secondo trimestre del 2026. Tuttavia, il pessimismo sulle prospettive del terzo trimestre, più accentuato che nel resto del Paese, suggerisce che l'incertezza macroeconomica sta già condizionando le scelte di investimento delle aziende.

Nel ripercorrere le attività del suo mandato, il Presidente uscente Garofoli ha ricordato il confronto con Federmeccanica sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le iniziative sul welfare aziendale e gli approfondimenti sulla sicurezza informatica e sulla Direttiva NIS2. Sul fronte delle competenze, la Sezione ha sostenuto le progettualità di ITS Umbria Academy e "Eureka! Funziona!", iniziativa dedicata ad avvicinare i più giovani alla cultura tecnica, e ha sviluppato il rapporto con l'Università degli Studi di Perugia nell'ambito del progetto Vitality.

Il lavoro ha riguardato anche la collaborazione con la Sezione Meccanica di Confindustria Pesaro e Urbino, attraverso incontri e visite aziendali, e i temi della transizione digitale, dell'intelligenza artificiale e delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Sono state inoltre approfondite le opportunità legate alla ZES e agli strumenti regionali di sostegno agli investimenti.

Nel corso dell'Assemblea è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo della Sezione per il biennio 2026-2028. Ne fanno parte, oltre a Presidente e Vicepresidente, Gianluigi Angelantoni (Angelantoni Industrie), Stefano Baldini (DeWalt Industrial Tools), Claudio Bigi (ErmGroup), Ambro Carpinelli (Arvedi Acciai Speciali Terni), Andrea Ciavola (EMU Group), Emilia Chianella (Ecoindustria), Andrea Croci (Sintec Ingegneria), Riccardo Fiocchi (Tamagnini Impianti), Andrea Fioretti (Officine di Trevi), Damiano Gaggia (Green Tales), Anna Rita Galletti (OMG Officine Meccaniche Galletti), Michele Ginobri (Meccanotecnica Umbra), Fabrizio Leonelli (IMEC Service), Dimitri Libriani (Plus Service), Roberto Marchetti (Marchetti Scale e Ponteggi), Mauro Marchi (Umbra Control), Diego Pepini (Carpenterie Leggere), Roberto Pernazza (Pernazza Group), Roberto Salari (OMA Officine Meccaniche Aeronautiche), Francesco Salvati (WDE Maspell) e Andrea Zenobi (Würth).

Completano la composizione degli organi della Sezione: Cinzia Tardioli (Tardioli Alfredo), rappresentante della Piccola Industria e Paolo Garofoli (Garofoli) in qualità di Past President.