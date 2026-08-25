Teatro ed eccellenze enogastronomiche locali a chiudere la stagione estiva al parco Rachel Marro di San Mariano (Corciano)

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Due spettacoli (4 e 5 settembre) e la tradizionale cena al parco (13 settembre)

Si inizia con la rassegna teatrale Mario Taddei che si svilupperà in due serate consecutive a ingresso libero dedicate alla commedia brillante. Venerdì 4 settembre alle 21.15 andrà in scena la pièce "Tutta colpa de la perpetua", due atti scritti e diretti da Maria Cristina Mencaroni e rappresentati dal Gruppo Teatrale La Badia di Pietrafitta; sabato 5 settembre, sempre alle 21.15, la Compagnia Il Magna e Beve proporrà lo spettacolo "Ce so' cascato come 'n pollo", opera in due atti firmata da Camillo Vittici.

Nota della Redazione

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