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Teatro ed eccellenze enogastronomiche locali a chiudere la stagione estiva al parco Rachel Marro di San Mariano (Corciano)

Due spettacoli (4 e 5 settembre) e la tradizionale cena al parco (13 settembre)

Di Redazione Umbria Notizie Web 25 Agosto 2026 – 12:42 1 min di lettura

(UNWEB) Corciano. Prenderà il via il prossimo 4 settembre la rassegna di eventi promossa dalla Pro Loco di San Mariano per celebrare la fine della stagione estiva al Parco Rachel Marro (zona chiesa parrocchiale). Un programma, che punta su una formula che intreccia il teatro popolare e la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, realizzato con il patrocinio del Comune di Corciano.

Si inizia con la rassegna teatrale Mario Taddei che si svilupperà in due serate consecutive a ingresso libero dedicate alla commedia brillante. Venerdì 4 settembre alle 21.15 andrà in scena la pièce "Tutta colpa de la perpetua", due atti scritti e diretti da Maria Cristina Mencaroni e rappresentati dal Gruppo Teatrale La Badia di Pietrafitta; sabato 5 settembre, sempre alle 21.15, la Compagnia Il Magna e Beve proporrà lo spettacolo "Ce so' cascato come 'n pollo", opera in due atti firmata da Camillo Vittici.

Il calendario delle iniziative chiuderà domenica 13 settembre alle 20 con la tradizionale "Cena al Parco", momento conviviale volto a valorizzare la tradizione culinaria del territorio. Il menu prevede un percorso gastronomico basato sulle tipicità umbre, accompagnato dalle produzioni vitivinicole della cantina locale. La partecipazione alla cena è prevista esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi entro giovedì 10 settembre contattando i numeri dedicati (347 7883612 - 338 3674976).

Nota della Redazione

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