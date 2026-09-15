Morte di Nadia Antonini: il cordoglio della Presidente e della Giunta regionale dell'Umbria
Nel corso del suo lungo impegno al servizio delle istituzioni umbre, Nadia Antonini ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di assessore regionale alla Sanità e all'Agricoltura, consigliere regionale per due mandati, direttore amministrativo sanitario, capo di gabinetto della Giunta guidata da Maria Rita Lorenzetti, contribuendo a una stagione significativa della storia politica e amministrativa dell'Umbria.
La presidente e la Giunta regionale ne ricordano la competenza, la passione, l'umanità e la dedizione al servizio della comunità umbra, porgendo ai familiari e a quanti le sono stati vicini sentimenti di sincera vicinanza e partecipazione.
Con la scomparsa di Nadia Antonini l'Umbria perde una protagonista della propria storia istituzionale e politica, alla quale la comunità regionale deve riconoscenza per il lavoro e l'impegno indirizzati sempre e soltanto al bene dei cittadini umbri.
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