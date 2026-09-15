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Politica

Monsignor Alfonso Raimo nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia, presidente Proietti: "Benvenuto in Umbria, terra di dialogo, pace e fraternità"

Di Redazione Umbria Notizie Web 15 Settembre 2026 – 21:40 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  – "Accogliamo con grande gioia in Umbria monsignor Alfonso Raimo, chiamato da papa Leone XIV a guidare la Diocesi di Terni-Narni-Amelia. A nome della Regione e mio personale gli rivolgo il più caloroso benvenuto e l'augurio di un cammino ricco di incontri, di ascolto e di condivisione con le comunità di Terni, Narni, Amelia e dell'intero territorio regionale".

È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dopo l'annuncio della nomina del nuovo vescovo.
"Il percorso umano e pastorale di monsignor Raimo – prosegue la presidente – racconta una particolare attenzione alla dimensione missionaria della Chiesa, alla formazione, alla fraternità e alle persone. Sono esperienze preziose che incontrano una terra dalla forte identità civile e religiosa, nella quale il dialogo tra istituzioni, Chiesa, associazioni e comunità locali ha sempre rappresentato un elemento importante di coesione e di crescita".
"Le sue prime parole rivolte alla Diocesi – continua la presidente - esprimono il desiderio di conoscere questa regione, di incontrarne la gente e di comprenderne le attese, le speranze e anche le difficoltà. È un approccio che considero particolarmente importante perché ogni territorio si conosce davvero attraverso le sue comunità, le relazioni che lo tengono insieme e l'ascolto di chi ogni giorno vi vive e vi opera. Troverà una realtà ricca di storia, di identità e di esperienze sociali e associative, nella quale il dialogo tra Chiesa, istituzioni, mondo del volontariato e comunità locali ha sempre rappresentato un elemento forte di coesione. Terni, Narni e Amelia sono territori diversi ma profondamente legati, con energie, competenze e un profondo senso di appartenenza che costituiscono una risorsa fondamentale per tutta l'Umbria".
"La presenza della Chiesa – conclude la presidente – ha un ruolo significativo anche nella capacità di leggere i bisogni delle persone, di essere vicina alle situazioni di maggiore difficoltà e di contribuire alla costruzione di comunità più solidali e inclusive. Su questi temi il confronto con le istituzioni sarà concreto e proficuo, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli. Da parte della Regione ci sarà piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione, con l'obiettivo comune di lavorare per il bene delle persone e dei territori. A monsignor Raimo rivolgo quindi un augurio sincero per il nuovo incarico e per il cammino che si appresta a iniziare in Umbria, con la certezza che incontrerà e conoscerà una comunità capace di accoglierlo con calore".

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Nota della Redazione

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