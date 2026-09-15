La Regione Umbria protagonista al RemTech Expo 2026: focus su innovazione, rigenerazione territoriale e adattamento climatico. Tutti gli appuntamenti al Padiglione 6 Stand B3 a Ferrara Fiere. L'Umbria tra le regioni premiate per le politiche di bonifica a

Politica

(UNWEB) – Perugia, 15 settembre 2026 – La Regione Umbria partecipa da protagonista al RemTech Expo in programma a Ferrara Fiere dal 16 al 18 settembre 2026, il prestigioso hub tecnologico ambientale italiano di riferimento dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. L'ente è presente con uno spazio espositivo istituzionale dedicato al Padiglione 6 (Stand B3), coordinato in sinergia con ARPA Umbria e l'ITS Umbria Academy, confermandosi in prima linea nella risposta alle sfide ambientali. Al taglio del nastro saranno presenti l'assessore all'ambiente e all'energia con delega ai cambiamenti climatici Thomas De Luca, dirigenti e tecnici dei dipartimenti regionali, unitamente ai vertici e ai ricercatori di ARPA Umbria e dell'Università degli Studi di Perugia.

IL PREMIO ALLE REGIONI: RICONOSCIMENTO PER LE BONIFICHE E LA GOVERNANCE

Un momento di particolare rilevanza istituzionale si terrà giovedì 17 settembre, dalle ore 11.15 alle 11.30 (presso la Red Room, 1° piano), con la cerimonia di premiazione alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, e dell'On. Ilaria Fontana, dove la Regione Umbria insieme a Campania e Toscana, riceverà un prestigioso riconoscimento ufficiale per l'eccellenza e l'impegno dimostrati nelle politiche di bonifica ambientale, nella rigenerazione dei territori e nell'applicazione di modelli di governance sostenibile. Il premio valorizza i risultati conseguiti dall'Umbria nella tutela delle matrici ambientali e nella gestione complessa dei siti contaminati, a partire dal virtuoso modello introdotto con il progetto SIERO per la decontaminazione delle falde acquifere.

L'assessore Thomas De Luca sulla partecipazione della Regione Umbria al RemTech Expo dichiara: "Ogni territorio risanato è una comunità che ritrova dignità. Ogni intervento ambientale è un investimento concreto nella salute, nella sicurezza e nel futuro dei nostri cittadini. La sostenibilità non costituisce soltanto un traguardo tecnico o un adempimento normativo, ma rappresenta un dovere morale che deve unire istituzioni, imprese e comunità. Al RemTech Expo portiamo un'Umbria che trasforma le sfide ambientali e climatiche in opportunità strategiche di crescita, attraverso modelli scientifici innovativi e una visione integrata del territorio".

GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI PADIGLIONI PRINCIPALI

La presenza regionale si articola in una serie di sessioni negli spazi congressuali della fiera:

Mercoledì 16 settembre, ore 9.00-13.50, Plenary Room - Pad. 2

Stati Generali del risanamento e della rigenerazione: Dopo la cerimonia del taglio del nastro, l'assessore De Luca prenderà parte alla Tavola Rotonda dal titolo "Il futuro del sistema Italia tra ambiente, infrastrutture e energia" (ore 12.05) a confronto con i vertici dei Ministeri, dell'UE e delle principali stazioni appaltanti.

Giovedì 17 settembre, ore 9.30-11.30, Red Room

Le bonifiche ambientali e la rigenerazione dei territori nelle regioni italiane: Sessione moderata da Cinzia Pasquale (Presidente Camera Forense Ambientale) e aperta dal vicepresidente della Camera Sergio Costa. L'incontro vedrà la relazione tecnica di Andrea Sconocchia (ARPA Umbria) e Daniele Susanni (Ramboll Italy) dedicata alla bonifica delle falde idriche mediante il progetto SIERO, seguita dalla Tavola Rotonda sulla Governance dei Territori con l'intervento dell'assessore Thomas De Luca insieme ai colleghi delle Regioni Campania e Toscana.

Giovedì 17 settembre, ore 14.30-18.00, Wind Room - Pad. 5/6

Convegno Internazionale "Clima che cambia: Centroamerica - Italia": L'assessore Thomas De Luca porterà i saluti istituzionali all'interno del vertice dedicato a geologia, agroecologia e modelli socio-economici di adattamento per i territori vulnerabili, alla presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

IL PALINSESTO DEGLI EVENTI PRESSO LO STAND REGIONALE (PADIGLIONE 6 - STAND B3)

Presso lo stand istituzionale della Regione Umbria si terrà un denso ciclo di incontri operativi dedicati ai progetti strategici e alle buone pratiche del territorio:

Mercoledì 16 settembre

Ore 14.30: Presentazione di "Umbria Sicura – norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" a cura dell'assessore Thomas De Luca.

Ore 15.00: "Adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: le attività della Regione Umbria" con Gianluca Fagotti direttore regionale governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr e Andrea Floria desk officer della Commissione Europea per il Programma FESR Regione Umbria.

Ore 15.30: Sessione sul progetto europeo URACC (Umbria Region Adaptation to Climate Change - Pathways2Resilience), introdotta da Alessia Dorillo (3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria) ed Elisa Anna Di Palma (ETE – Ricerca e Consulenza Ambientale, Territoriale ed Economica).

Ore 16.00: Presentazione dell'operazione strategica FESR 2021-2027 RIMUclima (Rete Integrata Meteorologica Umbra), illustrata da Marco Stelluti, Maryam Fatèmi Far, Alessio Brunelli, Daniela Marcellini e conclusa da Sandro Costantini.

Ore 16.30: Illustrazione del "Cruscotto climatico della Regione Umbria: dall'informazione climatica alla decisione pubblica", con gli interventi di Paolo Antonelli, Elisa Anna Di Palma, Sandro Costantini e Paolo Mirti.

Giovedì 17 settembre

Ore 9.30 e 12.00: Focus sulla formazione professionale e Green Jobs con il corso di Biotecnologie dell'ITS Umbria Academy (relatrice Giorgia Menciotti) e presentazione del Laboratorio NBS (Nature-Based Solutions) ARPA Umbria - ITS a cura di Paolo Sconocchia.

Ore 10.30 - 12.00: Approfondimenti tecnici con il CNR-IRET (Gabriele Guidolotti) sul monitoraggio del carbonio, la rete Surf Italy (Claudio Albano, Tatiana Stella) per le soluzioni di bonifica sostenibile e il CNI (Alberto Romagnoli).

Ore 14.30: Presentazione del PRIZAT Umbria (Piano regionale per le zone di accelerazione delle energie rinnovabili), a cura di Sabrina Scarabattoli.

Ore 15.30: Progetto di Landfill Mining nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Terni-Papigno, illustrato da Caterina Austeri.

Ore 16.00: Workshop sulla circolarità nelle bonifiche dall'inquinamento diffuso da solventi (Progetto SIERO), con Andrea Sconocchia e Thomas De Luca.

Venerdì 18 settembre

Ore 10.00: Incontro con UNI sulla normazione tecnica per la sostenibilità delle città e dei territori.

Ore 11.00: Esame dei regimi di autorizzazione unica nelle bonifiche con il caso dello stralcio di intervento ad Orvieto, presentato da Michele Cenci.

Ore 11.30: Presentazione dell'Atlante geochimico della Regione Umbria, strumento di analisi per la pianificazione e i valori di fondo naturali sviluppato in collaborazione con l'Università di Perugia (intervento del Prof. Francesco Frondini).

Ore 12.00: Lancio del concorso regionale destinato alle scuole elementari umbre per l'ideazione della mascotte del progetto RIMU-Clima, a cura di Cinzia Gioacchini.

PROGETTO SIERO (SISTEMA DI BONIFICA DELLE FALDE ACQUIFERE)

Il progetto riguarda la bonifica delle falde acquifere contaminate e l'applicazione di principi di circolarità nella bonifica dell'inquinamento diffuso da solventi organici. Relatori: Andrea Sconocchia (ARPA Umbria), Daniele Susanni (Principal and Operation Manager di Ramboll Italy), Thomas De Luca (Assessore all'ambiente e all'energia della Regione Umbria). Appuntamenti e Presentazione al RemTech Expo 2026:

Giovedì 17 Settembre (ore 9.45 – Red Room, 1° piano): all'interno del convegno generale "Le Bonifiche ambientali e la Rigenerazione dei territori nelle Regioni Italiane: Campania, Toscana e Umbria", con l'intervento dal titolo "La bonifica delle falde acquifere contaminate mediante il progetto SIERO della Regione Umbria".

Giovedì 17 Settembre (ore 16.00-16.30 – Stand Regione Umbria, Pad. 6 Stand B3): workshop approfondito a cura di ARPA Umbria e Regione Umbria focalizzato sulla "Circolarità nella bonifica dell'inquinamento diffuso da solventi organici, il progetto SIERO".

DISEGNO DI LEGGE "UMBRIA SICURA"

"Umbria Sicura – norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" è l'iniziativa legislativa volta a definire il quadro normativo regionale per far fronte alle sfide climatiche e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Relatore: assessore Thomas De Luca. Presentazione mercoledì 16 settembre (ore 14.30-15.00 – Stand Regione Umbria, Pad. 6 Stand B3) delle linee di intervento e delle norme per la mitigazione e l'adattamento climatico.

PROGETTO STRATEGICO "RIMUclima" (Rete Integrata Meteorologica Umbra)

Costituisce un'operazione di importanza strategica del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Umbria. Il progetto rappresenta uno strumento chiave per l'analisi climatica e il monitoraggio meteorologico sull'intero territorio regionale. Mercoledì 16 settembre, ore 16.00 – Stand Regione Umbria (Pad. 6, Stand B3) intervento dal titolo "RIMUclima Rete Integrata Meteorologica Umbra e Strumenti per l'analisi climatica in Umbria" a cura di Marco Stelluti, Maryam Fatèmi Far, Alessio Brunelli e Daniela Marcellini; conclusioni a cura di Sandro Costantini. Iniziative collegate di sensibilizzazione all'economia circolare: Concorso scolastico (Venerdì 18 settembre, ore 12.00) destinato alle scuole elementari umbre per la realizzazione della mascotte ufficiale di RIMU-Clima, a cura di Cinzia Gioacchini. Sessione crediti di carbonio (Venerdì 18 settembre): approfondimento del progetto all'interno dell'incontro "La certificazione dei crediti di sostenibilità ambientale e di carbonio: contributi alla mitigazione dei cambiamenti climatici".

PROGETTO EUROPEO "URACC" (Umbria Region Adaptation to Climate Change)

Sviluppato all'interno della cornice europea Pathways2Resilience, il progetto URACC è finalizzato all'elaborazione della strategia e del piano d'azione della Regione Umbria per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Sessione di presentazione mercoledì 16 settembre, ore 15.30 – Stand Regione Umbria (Pad. 6, Stand B3). Introduzione di Alessia Dorillo e presentazione del piano d'azione a cura di Elisa Anna Di Palma.

CRUSCOTTO CLIMATICO DELLA REGIONE UMBRIA

Strumento digitale concepito per facilitare il passaggio dall'informazione climatica alle decisioni pubbliche, fornendo dati di supporto ai processi di governance e alla gestione del territorio. Mercoledì 16 Settembre, ore 16.30 – Stand Regione Umbria (Pad. 6, Stand B3). Intervento in registrazione da remoto a cura di Paolo Antonelli ed Elisa Anna Di Palma; conclusioni della sessione affidate a Sandro Costantini e Paolo Mirti.

ALTRI PIANI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PRESENTATI

Attività Regionali di Adattamento (Mercoledì 16 settembre, ore 15.00): Focus su "Adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: le attività della Regione Umbria", con gli interventi di Gianluca Fagotti e Andrea Floria.

PRIZAT Umbria (Giovedì 17 settembre, ore 14.30): Presentazione del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per le energie rinnovabili, a cura di Sabrina Scarabattoli.

Atlante Geochimico della Regione Umbria (Venerdì 18 settembre, ore 11.30): Realizzato in collaborazione tra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia e illustrato dal Prof. Francesco Frondini, rappresenta uno strumento di analisi geologica a supporto della pianificazione e per la definizione dei valori di fondo naturali nelle matrici di sedimenti, suolo e sottosuolo.