La Fondazione Nati per Vivere torna alla Corrincentro insieme alla Podistica Lino Spagnoli

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La corsa prenderà il via alle ore 9,30 da piazza IV Novembre e a seguire la passeggiata non competitiva

Il 20 settembre a Perugia la 17esima edizione della manifestazione: insieme per sensibilizzare sul tema della depressione e della prevenzione del suicidio

­­­­­(UNWEB) Perugia, – Sport, sensibilizzazione e attenzione al benessere emotivo tornano a correre insieme a Perugia. Domenica 20 settembre, in occasione della 17esima edizione della “Corrincentro - Memorial Lino Spagnoli”, la Fondazione Fabio e Simona Cancelloni Nati per Vivererinnova per il terzo anno consecutivo la sinergia con la Podistica Lino Spagnoli, che guida l’organizzazione della gara nazionale che ha il patrocinio del Comune di Perugia e il sostegno del Comitato Regionale Fidal Umbria.

Una collaborazione che nasce dalla volontà di portare all’interno di un grande evento sportivo un messaggio di consapevolezza su un tema particolarmente delicato: la depressione e la prevenzione del suicidio. È questa, infatti, la missione della Fondazione Nati per Vivere, impegnata a promuovere attenzione, informazione e strumenti per riconoscere e affrontare il disagio emotivo, creando una maggiore consapevolezza nella comunità.

La Corrincentro rappresenta così un'importante occasione per parlare di salute mentale attraverso lo sport, luogo privilegiato di relazione, aggregazione e crescita, nel quale è possibile intercettare segnali di disagio e contribuire a creare contesti più attenti e inclusivi.

All’interno della manifestazione, il progetto “Sportivamente emozionati” porterà in particolare l’attenzione sulla capacità del mondo sportivo di riconoscere i segnali della depressione. Il percorso formativo, rivolto ad allenatori, istruttori e dirigenti, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti e competenze per individuare situazioni di fragilità emotiva e favorire un approccio più consapevole all’interno delle società sportive. E proprio a sostegno del progetto andrà l’intero ricavato della corsa non competitiva di circa 3,5 km, trasformando così la partecipazione alla passeggiata in un gesto concreto a favore della sensibilizzazione e della prevenzione.

La manifestazione, con partenza alle 9,30 da piazza IV Novembre, prevede anche la gara competitiva di 10,2 km, valida per il Gran Prix Fidal Umbria 2026.

Sono già circa 350 gli iscritti complessivi alla gara e alla passeggiata, a conferma del forte interesse per una manifestazione che unisce la dimensione sportiva a quella sociale e di comunità. Le iscrizioni alla corsa competitiva sono aperte fino alle ore 24 di venerdì 18 settembre, online sul sito Icron (https://www.icron.it/newgo/#/), mentre quelle per la non competitiva saranno possibili fino alle ore 9,00 del giorno della gara nella zona di partenza. Inoltre, sabato 19 settembre, dalle ore 15,00 alle 17,00, sarà possibile iscriversi alla camminata anche al percorso verde, presso il parcheggio della pista ciclabile di Pian di Massiano.

I dettagli della manifestazione e le finalità saranno illustrati mercoledì 16 settembre, alle ore 18,00, nella sala convegni del Barton Park. Interverranno, per la Podistica Lino Spagnoli, il vicepresidente e responsabile tecnico Francesco Passariello, i consiglieri Claudio Malfagia e Massimo Mariani e il tesoriere Pina Brughini. Saranno presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, la presidente della Fondazione Nati per Vivere Simona Cancelloni e la psicologa clinica e dello sport Giulia Di Marco, referente del progetto “Sportivamente emozionati”.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito www.corrincentro.it.