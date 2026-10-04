San Francesco, sindaco di Assisi ha acceso lampada votiva per la prima volta nella storia

Attualità

(UNWEB) Assisi. Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha acceso la lampada votiva che arde perenne sulla tomba di San Francesco. Lo ha fatto a nome della città natale del santo e di tutti i Comuni d'Italia ed è la prima volta nella storia, nell'occasione speciale dell'ottavo centenario francescano.

"È stato un grandissimo onore – ha affermato – e un gesto che ho compiuto con gratitudine e commozione, responsabilità e umiltà, a nome dell'intera comunità, nella storica ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del nostro santo. Da quella fiamma si rinnova ogni giorno il messaggio francescano di pace e fratellanza e l'abbraccio di Assisi verso tutti i popoli in cerca di speranza. La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso questa giornata ancora più significativa e solenne. Assisi, città di Francesco, è un luogo speciale dove istituzioni, comunità e persone s'incontrano nel segno del dialogo e dell'amicizia. L'auspicio è che lo spirito di coesione vissuto oggi apra i cuori e le menti e di tutti e che da qui parta un appello di pace per il mondo".