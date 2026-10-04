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Attualità

San Francesco, sindaco di Assisi ha acceso lampada votiva per la prima volta nella storia

Di Redazione Umbria Notizie Web 4 Ottobre 2026 – 13:46 1 min di lettura

(UNWEB) Assisi. Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha acceso la lampada votiva che arde perenne sulla tomba di San Francesco. Lo ha fatto a nome della città natale del santo e di tutti i Comuni d'Italia ed è la prima volta nella storia, nell'occasione speciale dell'ottavo centenario francescano.

"È stato un grandissimo onore – ha affermato – e un gesto che ho compiuto con gratitudine e commozione, responsabilità e umiltà, a nome dell'intera comunità, nella storica ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del nostro santo. Da quella fiamma si rinnova ogni giorno il messaggio francescano di pace e fratellanza e l'abbraccio di Assisi verso tutti i popoli in cerca di speranza. La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso questa giornata ancora più significativa e solenne. Assisi, città di Francesco, è un luogo speciale dove istituzioni, comunità e persone s'incontrano nel segno del dialogo e dell'amicizia. L'auspicio è che lo spirito di coesione vissuto oggi apra i cuori e le menti e di tutti e che da qui parta un appello di pace per il mondo".

Nota della Redazione

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