Domenica ad Orvieto c’è “Terre&Trame”, con i merletti che incontrano la ceramica

Eventi

Quarta edizione per l’evento che attraverso l’artigianato artistico racconta un territorio,

la sua storia e i suoi saperi. Focus sul “merletto orvietano” intrecciato con i temi della pace

(UNWEB) Sarà la suggestiva cornice del Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto il teatro della quarta edizione di “Terre&Trame”, una giornata dedicata all’arte del merletto, alla valorizzazione delle antiche tecniche umbre e alla capacità del filo di unire territori, generazioni e comunità. Una vera e propria kermesse, alla presenza di appassonati ed addetti ai lavori, dedicata all’artigianato artistico anche grazie al connubio con la ceramica quella in programma domenica 11 ottobre per l’organizzaziome del GAL Trasimeno-Orvietano in collaborazione con il Comune e il Lions Club di Orvieto e sotto la direzione artistica di Anna Lisa Piccioni.

Protagonista della manifestazione sarà il prezioso e storico “merletto di Orvieto”, patrimonio identitario della città che continua a vivere grazie alle merlettaie e alle numerose realtà impegnate nella sua conservazione, trasmissione e valorizzazione. A rappresentarlo saranno innanzitutto il Comitato dei Quartieri di Orvieto, il locale Lions Club, le merlettaie della città della Rupe e quelle di Porano, insieme alla Scuola Bolsena Ricama.

L’appuntamento allargherà poi lo sguardo alle altre importanti tradizioni umbre del merletto che concorrono al riconoscimento come “Patrimonio immateriale dell’umanità”, coinvolgendo nella partecipazione l’associazione “Il P.E.S.Co.” di Tuoro sul Trasimeno, Graziella Bennati esperta del “merletto d’Irlanda” e l’associazione “Filet a Modano” di San Feliciano per l’omonima tecnica.

L’evento verrà inaugurato alle ore 10 alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dei territori umbri custodi di queste antiche tradizioni: nell’ordine, il senatore Luca Briziarelli, che ha proposto la candidatura del merletto a patrimonio UNESCO; Gionni Moscetti e Francesca Caproni, rispettivamente Presidente e Direttrice del Gal Trasimeno Orvietano; il sindaco Roberta Tardani e l’assessore comunale Alda Coppola; il presidente del Lions Club orvietano Raffaele De Cristofaro accompagnato da uno dei “past president” Franco Barbabella; il sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni; il vicesindaco del Comune di Magione Vanni Ruggeri; rappresentanti del Comune di Bolsena; e appunto, la direttrice artistica Anna Lisa Piccioni.

La mattinata sarà dedicata alla conoscenza e al confronto sulle diverse esperienze, con un particolare approfondimento sulle tecniche umbre coinvolte nel percorso di candidatura per il riconoscimento come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Con il messaggio specifico che esso è costituito non soltanto da manufatti di straordinaria bellezza, ma soprattutto da saperi, gesti e conoscenze tramandati nel tempo, che raccontano il ruolo delle donne, la storia delle comunità e l’identità dei territori coivolti come appunto Orvieto, Tuoro, San Feliciano e Bolsena. Ad accompagnare la riflessione sarà anche il contributo del Generale Renzo Marziantonio, che realizzò, in qualità di allora presidente Lions, un’approfondita ricerca e pubblicazione sul merletto di Orvieto, inteso come patrimonio culturale vivo e strumento di trasmissione della memoria.

Una delle particolarità di Terre e Trame edizione 2026 sarà il dialogo un’altra grande espressione dell’artigianato artistico locale: la ceramica orvietana. Un’esposizione condivisa dedicata alla tavola accosterà manufatti in merletto e ceramiche, mostrando come due arti apparentemente diverse possano incontrarsi attraverso forme, colori e motivi decorativi.

Merletto e ceramica rappresentano infatti due importanti aspetti della cultura artistica della città del Duomo, accomunate anche dal rapporto con il patrimonio figurativo e decorativo cittadino e, in particolare, con lo straordinario repertorio ornamentale della Cattedrale, fonte di suggestioni e motivi reinterpretati nel tempo dagli artigiani.

Tra i tanti momenti della kermesse, anche un omaggio aIva Barbabella, figura di spicco dell’arte tessile locale, attraverso la dedica di una nuova cartolina da collezione impreziosita da un inserto in merletto e contenente la colomba della pace nel ricordo della sua “Palombella” in merletto di Orvieto, realizzata nel 2013 all’età di 86 anni. La cartolina entrerà a far parte della collezione (domenica in esposizione) implementata in occasione delle diverse manifestazioni dedicate alle arti del filo, diventando ancora una volta un piccolo oggetto capace di custodire e raccontare persone, tecniche e territori.

Particolare significato avrà poi la mostra “Pax et Bonum”, realizzata in occasione degli 800 anni dal transito di San Francesco d’Assisi in cui un insieme di mattonelle realizzate attraverso diverse espressioni dell’artigianato artistico, provenienti da varie parti d’Italia, comporrà un racconto collettivo ispirato al messaggio francescano di pace, fraternità e dialogo. Il tema della pace diventerà inoltre esperienza condivisa grazie a “Un filo per la Pace – Tessitura condivisa”, proposta dall’associazione “Intrecciamo i Fili”, con ognuno dei partecipanti che potrà lasciare simbolicamente il proprio filo all’interno di una grande trama collettiva, contribuendo alla costruzione di un’opera comune.

A completare questo percorso sarà l’esposizione dell’Arazzo della Pace, realizzato dall’UDI e dalle “Donne in Nero” di Perugia, testimonianza di un impegno collettivo nel quale il filo e l’intreccio diventano linguaggio di incontro e di pace. Previste, infine, anche una sfilata, nella quale le modelle indosseranno capi e creazioni rappresentativi delle diverse tecniche del territorio del Trasimeno-Orvietano; e l’apertura della mostra permanente di merletto di Orvieto presso Palazzo Coeli-Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.