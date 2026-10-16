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Nota della presidente della Regione

Di Redazione Umbria Notizie Web 16 Ottobre 2026 – 21:56 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  – Non ho mai aderito e non aderisco a nessun progetto di caratura nazionale. Sono stata invitata, come altre volte, a dare una testimonianza di impegno civico ed essendo, come unica presidente di Regione, la più alta carica istituzionale come civica a livello nazionale, ho accettato l'invito, come ha fatto il collega dell'Emila Romagna Michele De Pascale, come faccio e continuo a fare nelle assemblee e nelle iniziative dei partiti della coalizione.

Mi corre l'obbligo di smentire qualsiasi ricostruzione su mia adesione a questo o altri gruppi o movimenti o partiti (come il M5S). Chi continua a far circolare o 'costruire' notizie di questo tipo raccontando perfino di incontri (mai avvenuti) con leader come Giuseppe Conte cerca solo di screditare e destabilizzare il governo di questa regione. Ma è un tentativo che resterà tale perché l'Umbria ha una guida civica, libera, e ben centrata in un perimetro preciso: i valori della Costituzione declinati ogni giorno a livello locale.

L'Umbria è l'unico mio impegno, e gli elettori e i cittadini umbri sono la mia unica "appartenenza".

Stefania Proietti

Nota della Redazione

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