Una risata che diventa accoglienza: a Perugia torna “Risate a cielo aperto” per il Comitato Chianelli

Eventi

Lo spettacolo è in programma domenica 8 novembre 2026 (ore 17) a Perugia

Circa 15 artisti saliranno sul palco per uno spettacolo di comicità, musica e sorprese. A condurre l’evento saranno Mauro Casciari e Federica Bardani

(UNWEB) ­­­­­Perugia, – Una risata può regalare leggerezza, unire le persone e trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito di “Risate a cielo aperto”, lo spettacolo di beneficenza che torna a Perugia con la sua terza edizione, domenica 8 novembre 2026, alle ore 17, nella splendida cornice di San Francesco al Prato.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, delle sorprese, delle emozioni e della condivisione, in cui il pubblico sarà protagonista di una grande iniziativa solidale: sostenere il Comitato per la vita Daniele Chianelli e contribuire a rendere ancora più accogliente il luogo che ogni giorno offre ospitalità e sostegno a pazienti e familiari.

Ideato dal gruppo di amici Smile at Life (Federica Bardani, Roberto Frattini, Rodolfo Laura, Luca Panichi, Luana Pioppi e Alessandro Rapuan), affiancati quest’anno anche da Tiziana Lucaccioni e Francesco Mattioli, l’evento rinnova il proprio impegno a favore del Comitato, confermando la forza di un progetto capace di mettere il sorriso al servizio della comunità. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria.

Sul palco si alterneranno circa 15 artisti, pronti a sorprendere e divertire con un programma ricco e variegato: il carabbettista Mauro Busti, il ventriloquo Nicola Pesaresi, i ballerini Alessio Dhalsim Venditti e Chiara Ciarfuglia, il comico e barzellettiere Bicio (all'anagrafe Fabrizio Fenici), il comico ed imitatore Alessandro Catoggio, il cantante Roccuzo (Giuseppe Roccuzzo), il beauty fitness trainer Nicolò Famiglietti, il social media influencer e tenore Zio Command (Samuel Comandini), la soprano Chiara Giudice, il duo comico dei 7 Cervelli (Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini), il cantante Renoir Bellucci, la soprano Noemi Umani e il prestigiattore Andrea Paris. Un cast ricchissimo, capace di alternare comicità, improvvisazione, musica, magia, momenti di pura energia e di commozione.

A guidare il pomeriggio saranno lo speaker, conduttore e attore Mauro Casciari e Federica Bardani, una coppia di presentatori pronta ad accompagnare il pubblico tra esibizioni e sorprese, con ritmo, ironia e coinvolgimento.

Il cuore dell’iniziativa è un obiettivo preciso: contribuire a rendere più inclusivi gli spazi del Residence Chianelli, la struttura che da anni accoglie pazienti e familiari in cura presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, offrendo loro un ambiente protetto, familiare e solidale.

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente destinato all’acquisto di arredi da esterno da collocare sotto la pergola realizzata nel giardino pensile del Residence. Un progetto che prosegue il percorso avviato lo scorso anno, quando la seconda edizione di “Risate a cielo aperto” permise al gruppo Smile at Life di donare circa 17 mila euro al Comitato per la vita Daniele Chianelli, contribuendo proprio alla realizzazione della pergola. Quest’anno il traguardo è completare quello spazio, trasformandolo in un luogo ancora più confortevole, dove pazienti e familiari possano trascorrere momenti di tranquillità e condivisione durante il percorso di cura.

È qui che una risata diventa accoglienza: il divertimento si trasforma in un aiuto concreto, lo spettacolo diventa solidarietà e la partecipazione del pubblico contribuisce a migliorare la quotidianità di chi affronta una prova difficile.

Ogni biglietto acquistato, ogni applauso e ogni risata contribuiranno a realizzare questo progetto. Partecipare significa regalarsi un pomeriggio di intrattenimento e, allo stesso tempo, sostenere una realtà che ogni giorno è accanto a chi ne ha più bisogno.

“Risate a cielo aperto” è molto più di uno spettacolo: è un’occasione per ritrovarsi, emozionarsi e fare la differenza insieme. Perché anche un momento di leggerezza può lasciare un segno importante, soprattutto quando si trasforma in un gesto di vicinanza e solidarietà.

I biglietti sono disponibili online al seguente link: https://ticket.notlife.it/evento/risate-a-cielo-aperto-3-edizione-biglietti/ o presso la sede del Residence Chianelli a Perugia.