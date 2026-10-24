Domenica, 25 Ottobre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Nasce Alleanza Civica per l’Umbria: la «casa comune» di amministratori e territori per costruire il futuro della regione Perugia. Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti per la sicurezza urbana/ illustrati gli interventi in conferenza stampa Tirocini, De Rebotti: "Non cancelliamo la misura, la orientiamo verso il lavoro". In arrivo Te.co: 4 milioni di euro per oltre mille tirocini rivolti agli under 35. Previsti incentivi per le imprese che assumeranno al termine del percorso "FestivOl, Trevi tra olio, arte, musica e papille" - 31 ottobre e 1° novembre 2026 Perugia: brandisce un coltello contro la compagna incinta e due amiche, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Ingerisce ovuli contenti eroina e cerca di prendere un treno diretto a Firenze: 36enne arrestato dalla Polizia di Stato. Liste d'attesa, Usl Umbria 1: oltre 12 mila prestazioni in più e richieste nei Percorsi di tutela ridotte del 42% Una risata che diventa accoglienza: a Perugia torna “Risate a cielo aperto” per il Comitato Chianelli Le rivoluzioni dell'AI al centro della terza giornata di Orizzonti Digitali, il festival diretto da Giorgio Metta Nasce Alleanza Civica per l’Umbria: la «casa comune» di amministratori e territori per costruire il futuro della regione Perugia. Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti per la sicurezza urbana/ illustrati gli interventi in conferenza stampa Tirocini, De Rebotti: "Non cancelliamo la misura, la orientiamo verso il lavoro". In arrivo Te.co: 4 milioni di euro per oltre mille tirocini rivolti agli under 35. Previsti incentivi per le imprese che assumeranno al termine del percorso "FestivOl, Trevi tra olio, arte, musica e papille" - 31 ottobre e 1° novembre 2026 Perugia: brandisce un coltello contro la compagna incinta e due amiche, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Ingerisce ovuli contenti eroina e cerca di prendere un treno diretto a Firenze: 36enne arrestato dalla Polizia di Stato. Liste d'attesa, Usl Umbria 1: oltre 12 mila prestazioni in più e richieste nei Percorsi di tutela ridotte del 42% Una risata che diventa accoglienza: a Perugia torna “Risate a cielo aperto” per il Comitato Chianelli Le rivoluzioni dell'AI al centro della terza giornata di Orizzonti Digitali, il festival diretto da Giorgio Metta
Home Politica Nasce Alleanza Civica per l’Umbria: la «casa comune» di amministratori e territori per costruire il futuro della regione
Politica

Nasce Alleanza Civica per l’Umbria: la «casa comune» di amministratori e territori per costruire il futuro della regione

Di Redazione Umbria Notizie Web 24 Ottobre 2026 – 16:38 2 min di lettura

(UNWEB) PERUGIA,  Una sala gremita all’Hotel San Gallo di Perugia ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale di Alleanza Civica per l’Umbria, la rete orizzontale e trasversale promossa da una pluralità di sindaci, amministratori locali ed esponenti del tessuto associativo regionale per dare voce e centralità alle comunità locali. L'incontro, moderato dal giornalista ANSA Claudio Sebastiani, ha visto gli interventi di apertura dei sindaci promotori Vittorio Fiorucci e Michele Toniaccini, che hanno delineato le ragioni e gli orizzonti di un percorso destinato a ridefinire la rappresentanza civica in Umbria.


Il movimento non nasce come l’ennesimo partito né come comitato elettorale al servizio di singoli personalismi, bensì come una vera e propria «casa comune» del civismo umbro: un coordinamento aperto, fondato sul rispetto dell’autonomia locale, sui principi della cultura liberale, della sussidiarietà, del merito e della piena valorizzazione del tessuto economico e produttivo. Al centro di questo patto vi è la Carta dei Valori, dove il civismo si traduce in competenza, concretezza e assunzione di responsabilità di governo, nel primato della persona e del bene comune.
I promotori hanno ribadito la necessità di un'azione amministrativa improntata su legalità e sicurezza, con un'attenzione prioritaria alla sanità pubblica e a un welfare di prossimità capace di tutelare le fasce più fragili. Cardine imprescindibile resta l'autonomia dei territori per garantire reale equità e difendere il «diritto di restare» nelle aree interne e montane. Tale prospettiva si salda a un patto intergenerazionale a sostegno di famiglie e giovani, a un modello di sviluppo sostenibile ed ecologia integrale, alla tutela del lavoro dignitoso e al potenziamento delle infrastrutture materiali e digitali, nel segno della storica vocazione umbra alla pace e al dialogo.
La forza del progetto è emersa con evidenza dai contributi dei tanti sindaci e consiglieri comunali intervenuti, concordi nell'esigenza di fare squadra per dare risposte puntuali ai cittadini. Significativa anche la cornice istituzionale e politica: per Fratelli d’Italia è intervenuto l’onorevole Emanuele Prisco; per Forza Italia la senatrice Fiammetta Modena, che ha portato anche i saluti di Andrea Romizi (assente per impegni all’estero); per l'UDC il segretario regionale Ermanno Ventura. Hanno fatto pervenire i propri saluti tramite videomessaggio la Presidente Donatella Tesei e l’onorevole Riccardo Marchetti della Lega, impegnati nei lavori del congresso nazionale. Nutrita infine la presenza di amministratori ed esponenti civici in platea, tra cui Agnese Cerquaglia, Sindaco di Monte Castello di Vibio,
Leonardo Varasano per Progetto Perugia, Federica Menghinella consigliere comunale a Spello.
Con l'evento odierno prende ufficialmente il via il percorso partecipativo del Cantiere Aperto d’ascolto, concepito per raccogliere il contributo di cittadini, associazioni e realtà territoriali nella definizione delle prossime iniziative su scala regionale. L'itinerario interesserà tutti i 92 comuni dell’Umbria per raccogliere adesioni e proposte programmatiche in vista dell'assemblea costituente del movimento, fissata per il prossimo mese di marzo.
Si allegano il manifesto dei valori e il percorso del cantiere aperto di ascolto.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica Tirocini, De Rebotti: "Non cancelliamo la misura, la orientiamo verso il lavoro". In arrivo Te.co: 4 milioni di euro per oltre mille tirocini rivolti agli under 35. Previsti incentivi per le imprese che assumeranno al termine del percorso 22 Ottobre 2026
Politica Futuro Nazionale sbarca a Gualdo Tadino: il 24 ottobre l'incontro pubblico per radicare il movimento sul territorio 21 Ottobre 2026
Politica Umbria Film Commission al Mia di Roma, il presidente Valentino Conti: "L'Umbria deve tornare protagonista del cinema. Alle produzioni garantiamo ascolto, presenza e collaborazione". 21 Ottobre 2026
Pubblicità
Pubblicità
Più Letti
01
02
03
04