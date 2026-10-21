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Umbria Film Commission al Mia di Roma, il presidente Valentino Conti: "L'Umbria deve tornare protagonista del cinema. Alle produzioni garantiamo ascolto, presenza e collaborazione".

Di Redazione Umbria Notizie Web 21 Ottobre 2026 – 19:01 2 min di lettura

 Incontri con i vertici di Italian Film Commissions e con produttori cinematografici e televisivi. Al via un percorso di rilancio per attrarre nuove produzioni e generare opportunità per il territorio e le professionalità locali.

(UNWEB) – Perugia,  Rafforzare il ruolo dell'Umbria nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale, attrarre nuove produzioni e creare opportunità concrete per il territorio. Con questi obiettivi, il presidente della Fondazione Umbria Film Commission, Valentino Conti, ha partecipato al Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma, incontrando i vertici dell'associazione Italian Film Commissions e diversi produttori cinematografici e televisivi interessati a realizzare progetti in Umbria.

Il confronto con il Presidente e i due Vicepresidenti di Italian Film Commissions ha rappresentato un'occasione per approfondire le prospettive del settore e rafforzare la collaborazione tra le Film Commission regionali, con l'obiettivo di rendere i territori più competitivi nell'attrazione di produzioni italiane e internazionali.

Nel corso della giornata, il presidente Conti ha incontrato diversi produttori cinematografici, sia già impegnati in riprese in Umbria sia interessati a realizzare nuovi progetti nella regione, confermando la piena disponibilità dell'Umbria Film Commission a offrire collaborazione e supporto concreto in tutte le fasi di sviluppo e realizzazione delle produzioni.

«L'Umbria ha tutte le caratteristiche per diventare una destinazione sempre più scelta dal cinema: paesaggi straordinari, borghi, città d'arte e un'identità culturale capace di offrire scenari unici. Ma il patrimonio, da solo, non basta: occorre metterlo in relazione con le esigenze concrete di chi produce audiovisivo», dichiara il Presidente Valentino Conti.

"La nostra priorità è fare dell'Umbria Film Commission un interlocutore presente, affidabile e orientato alle soluzioni. Chi sceglie di girare nella nostra regione deve trovare ascolto, disponibilità e supporto. Vogliamo costruire rapporti solidi con le produzioni e lavorare affinché l'interesse verso l'Umbria si traduca in nuovi progetti e opportunità concrete".

Il percorso di rilancio promosso dal presidente Conti punta a consolidare le relazioni con la rete nazionale delle Film Commission e con le società di produzione, valorizzando le risorse paesaggistiche, culturali, professionali e logistiche della regione.

"Ogni produzione che sceglie l'Umbria può generare valore ben oltre i giorni di ripresa: significa lavoro per le maestranze locali, opportunità per le imprese, ricadute per le strutture ricettive e i servizi, oltre a una maggiore visibilità per i nostri comuni. È questo il risultato che voglio contribuire a costruire: trasformare le potenzialità del territorio in investimenti, lavoro e sviluppo", conclude Conti.

La partecipazione al Mia segna una tappa significativa nel percorso avviato dal Presidente Conti per rafforzare il ruolo dell'Umbria nel panorama cinematografico-audiovisivo nazionale e internazionale, consolidare i rapporti con produttori e operatori del settore e favorire l'arrivo di nuove produzioni, contribuendo al rilancio del comparto e alla valorizzazione delle professionalità locali.

Nota della Redazione

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