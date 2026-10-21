“L’Umbria è succube della Toscana. L’assessore De Rebotti pensi agli umbri, non agli accordi tra il Pd umbro e toscano”
Nota di Nilo Arcudi (Tp-Uc): “Servono collegamenti moderni ed efficienti e una Regione capace di difendere i propri interessi con autonomia e determinazione”
(UNWEB) “Apprendiamo dagli organi di stampa dell’ennesimo incontro tra esponenti del Pd umbro e toscano per discutere di infrastrutture e collegamenti ferroviari. Ancora una volta vertici, documenti comuni e nuovi tavoli tecnici, mentre l’Umbria continua a essere isolata e i cittadini aspettano risposte concrete”. Lo dichiara il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc).
“Dopo quasi due anni di governo regionale, gli umbri continuano a trascorrere ore nelle gallerie del raccordo Perugia-Bettolle, rimangono bloccati lungo la E45 e devono fare i conti con collegamenti ferroviari inadeguati. Eppure l’assessore De Rebotti continua ad annunciare incontri e confronti senza risultati tangibili. Il caso più grave è quello dell’Alta Velocità. La stazione Medio Etruria a Creti rappresenta l’unico progetto concreto e strategico per collegare finalmente l’Umbria alla rete nazionale dell’Alta Velocità. Un progetto che sembra essere scomparso dall’agenda regionale perché non gradito alla Toscana, mentre si torna a discutere genericamente di una nuova stazione senza indicarne la localizzazione”.
“De Rebotti – prosegue il consigliere di opposizione - deve ricordarsi di essere l’assessore alle Infrastrutture dell’Umbria, non il rappresentante degli accordi politici tra il Pd umbro e quello toscano. Il suo compito è difendere gli interessi degli umbri, non subordinare le nostre priorità infrastrutturali agli equilibri politici della regione confinante. Nel frattempo anche sulle altre grandi opere, a partire dal Nodo di Perugia, continuano a mancare risposte e tempi certi. L’Umbria non può continuare a essere la periferia della Toscana. Dopo quasi due anni di immobilismo servono scelte, investimenti e cantieri, non altre fotografie attorno a un tavolo. Il bilancio politico di De Rebotti sulle infrastrutture è, a nostro giudizio, un fallimento totale. Gli umbri – conclude - hanno bisogno di collegamenti moderni ed efficienti e di una Regione capace di difendere i propri interessi con autonomia e determinazione”.
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.