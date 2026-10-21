Dai banchi di scuola al game: Gesenu presenta "Green Explorers – Missione 3R", il nuovo progetto di educazione ambientale per le scuole del territorio
Quiz, livelli e sfide digitali per imparare giocando le regole della raccolta differenziata e scoprire il valore della riduzione, del riutilizzo e del riciclo. Il progetto, rivolto alle scuole dei Comuni di Perugia, Todi, Torgiano, Bastia Umbra e Bettona per l'anno scolastico 2026-2027, è stato presentato questo pomeriggio a insegnanti e rappresentanti delle istituzioni
(UNWEB) – Si è svolta questo pomeriggio la presentazione del progetto di didattica ambientale di Gesenu dedicato alle scuole del territorio dei Comuni di Perugia, Todi, Torgiano, Bastia Umbra e Bettona, con l'obiettivo di coinvolgere studenti e insegnanti in percorsi formativi dedicati alla raccolta differenziata, al riciclo e alla tutela dell'ambiente.
All'incontro hanno partecipato Alessio Lutazi, consigliere delegato Gesenu, Daniela Riganelli consigliera cda Gesenu, Francesca Tizi assessora del Comune di Perugia con deleghe all'istruzione e all'edilizia scolastica, David Grohmann assessore del Comune di Perugia con deleghe all'ambiente e alla transizione ecologica e Ramona Furiani, assessora del Comune di Bastia Umbra con deleghe all'ambiente, alla sostenibilità e alla transizione ecologica.
La partecipazione degli amministratori ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra gestore, istituzioni e mondo della scuola nella promozione di comportamenti responsabili e nella diffusione di una cultura della sostenibilità tra le nuove generazioni.
La proposta didattica per l'anno scolastico 2026-2027 ruota attorno a "Green Explorers – Missione 3R", un progetto che trasforma l'apprendimento in un'avventura interattiva, pensata per avvicinare gli studenti ai comportamenti sostenibili attraverso il gioco, la partecipazione e la creatività.
Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle primarie, fino alle secondarie di primo e secondo grado, con attività differenziate in base all'età e al livello scolastico.
Per i bambini della scuola dell'infanzia è previsto il percorso "Green Explorers: alla scoperta delle 3R", in cui storie animate, giochi di associazione e attività creative accompagneranno i più piccoli alla scoperta delle regole del rispetto ambientale, insieme ai personaggi Regolo, Rinato e Ronda.
Per le scuole primarie e secondarie, "Green Explorers: Missione 3R!" propone invece un ecogame digitale a livelli. Collegandosi in diretta dalla propria classe con i comunicatori ambientali di Gesenu, gli studenti affronteranno quiz, sfide logiche e prove dedicate ai tre principi fondamentali della sostenibilità: Riduzione, per prevenire la produzione dei rifiuti; Riutilizzo, per allungare la vita degli oggetti; e Riciclo, per imparare a riconoscere correttamente i materiali e differenziarli.
Gli incontri si svolgeranno online e saranno condotti da comunicatori ambientali esperti. La durata prevista è di circa 30 minuti per le scuole dell'infanzia e di un'ora per le primarie e le secondarie. Più classi potranno partecipare contemporaneamente.
Al termine delle attività, gli studenti saranno invitati a realizzare un elaborato creativo utilizzando materiali di recupero, mettendo in pratica quanto appreso e sperimentando nuove possibilità di riutilizzo. Gli elaborati saranno raccolti e valutati in vista di una giornata conclusiva dedicata alla premiazione, con lavori distinti per ordine e grado scolastico.
Tra le opportunità previste per il nuovo anno scolastico c'è anche un'attività extra: la visita al Polo impiantistico Gesenu di Ponte Rio, a Perugia, rivolta alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nel mese di aprile gli studenti potranno visitare l'impianto in presenza, accompagnati da comunicatori ambientali qualificati, per conoscere da vicino le fasi del trattamento dei rifiuti e comprendere che cosa accade ai materiali dopo la raccolta differenziata.
Le iscrizioni ai progetti dovranno essere effettuate online entro il 25 novembre 2026, attraverso il portale https://scuole.gsa.eco/gesenu/#iscrizione.
Per informazioni:
Sito web: https://scuole.gsa.eco/gesenu/
Email: scuole@gsa.eco
Laura Marconi: 366 8221047
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.