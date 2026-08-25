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Garanti regionali e difensore civico, Patto avanti: "Squadra di competenze, esperienza e giuste sensibilità"

Di Redazione Umbria Notizie Web 25 Agosto 2026 – 21:15 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia,- "Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro alla squadra di nuovi garanti della Regione Umbria, ufficialmente presentata oggi dalla presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi. L'avvocato Andrea Pensi, per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, il professor Renato Tomei e il professor Matteo Severini per le persone con disabilità e per l'infanzia e l'adolescenza, insieme alla dottoressa Carla Casciari per le persone anziane, costituiscono un valore aggiunto per l'Umbria, andando a tutelare fasce di fragilità che necessitano di ascolto e supporto.

La squadra dei nuovi garanti, con la giusta esperienza, la necessaria competenza e una spiccata sensibilità, sapranno rendere ancora di più la nostra Regione un territorio dove i diritti si rispettano e vengono attuati, non rimanendo sulla carta. A questo serve il ruolo dei Garanti, incarico essenziale per andare a supporto di chi vive condizioni di fragilità, vulnerabilità o minore rappresentanza. Siamo certi che la squadra dei Garanti saprà lavorare al meglio, con questo obiettivo come stella polare. A completare il gruppo di figure presentato oggi, c'è il difensore civico, l'avvocato Fabrizio Schettini, già al lavoro da un anno come supporto dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. L'Umbria, anche attraverso tutti loro, si confermerà essere una terra di diritti attuati e non promessi".

Così in una nota i partiti del Patto avanti.

Nota della Redazione

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