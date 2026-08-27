Crescere insieme: scuola, sport e comunità per il benessere dei giovani

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La collaborazione prevede lo sviluppo dei progetti Anima e Sportivamente Emozionati

Siglato un accordo tra Fondazione “Nati per Vivere” e Comune di Castiglione del Lago per rafforzare ascolto, prevenzione e formazione. Sabato 10 ottobre prima giornata di sensibilizzazione alla cittadinanza

(UNWEB) ­­­­­Castiglione del Lago, – Un accordo che mette al centro i giovani e la responsabilità educativa della comunità. Il Comune di Castiglione del Lago e la Fondazione “Nati per Vivere” hanno sottoscritto nei giorni scorsi un documento che rafforza la collaborazione tra istituzioni e terzo settore per promuovere il benessere psicosociale delle nuove generazioni, attraverso percorsi di ascolto, formazione e prevenzione. Alla firma erano presenti il sindaco Matteo Burico, l’assessore alle Politiche Sociali Alessio Bacci e la presidente della Fondazione, Simona Cancelloni.

L’intesa punta a valorizzare i luoghi in cui ragazze e ragazzi crescono – scuola, sport e comunità – riconoscendoli come spazi fondamentali per intercettare precocemente segnali di disagio e costruire relazioni educative solide. La prima giornata di sensibilizzazione alla comunità è già in programma alla sala del Teatro di palazzo della Cornea nel pomeriggio di sabato 10 ottobre.

La collaborazione prevede lo sviluppo di due importanti progettualità: il progetto Anima, rivolto in particolare al mondo della scuola, con attività di formazione e sensibilizzazione dedicate agli insegnanti, per fornire strumenti utili a riconoscere i segnali di disagio negli adolescenti e affrontare correttamente situazioni di difficoltà; Sportivamente Emozionati, rivolto ad allenatori, istruttori e dirigenti sportivi, perché anche lo sport può essere un luogo privilegiato di ascolto, relazione e promozione del benessere. Il progetto offrirà strumenti per riconoscere e gestire situazioni di disagio tra ragazze e ragazzi.

“La scuola, lo sport e le comunità – ha dichiarato la presidente Simona Cancelloni – sono i primi ambienti in cui i nostri giovani cercano ascolto, riconoscimento e sostegno. Investire nella formazione degli adulti che ogni giorno vivono accanto a ragazze e ragazzi significa rafforzare la capacità di cogliere i segnali di difficoltà e intervenire con competenza. È un impegno che riguarda tutti: accompagnare la crescita significa creare contesti in cui ogni giovane possa sentirsi visto, compreso e sostenuto”.

Con questo accordo, il Comune di Castiglione del Lago e la Fondazione Fabio e Simona Cancelloni “Nati per Vivere” scelgono di lavorare insieme per una comunità sempre più attenta al benessere delle nuove generazioni. Prevenire significa anche conoscere, ascoltare e non lasciare soli.