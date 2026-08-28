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Cer, Anci Umbria chiede supporto giuridico e operativo alla Regione

Dalla riunione della Consulta emerge la necessità di linee interpretative chiare e interlocuzioni istituzionali coordinate e una svolta nella gestione del Gse, che ormai diventa un vero intralcio per la nascita e lo sviluppo delle Cer

Di Redazione Umbria Notizie Web 28 Agosto 2026 – 20:08 2 min di lettura

(UNWEB) Perugia,  – Un incontro con gli uffici competenti della Regione Umbria per avere un supporto di carattere giuridico e tecnico per i Comuni umbri per la costituzione delle Cer (Comunità energetiche rinnovabili). È quanto chiederà formalmente Anci Umbria nei prossimi giorni. La necessità di questo confronto è emersa nel corso di una riunione, molto partecipata, coordinata da Valentino Filippetti, sindaco di Parrano e coordinatore della consulta energie rinnovabili, Cer e transizione energetica di Anci Umbria.

Nel corso dell’incontro, i Comuni hanno evidenziato diverse criticità legate all’applicazione della normativa e alla gestione dei procedimenti amministrativi. Da questo confronto è maturata l’esigenza di dotare gli enti locali di un quadro interpretativo chiaro e condiviso, che consenta di affrontare con maggiore sicurezza gli aspetti giuridici e contabili connessi alla costituzione delle Comunità energetiche. Anci Umbria intende quindi chiedere alla Regione la predisposizione di un documento formale che chiarisca l’applicazione della legge e supporti le amministrazioni locali nel dialogo con gli organi di controllo, in un contesto che non comporta rischi finanziari d’impresa per gli enti.

Parallelamente, sarà avviata una interlocuzione con il confronto tecnico con il gestore (Gse) per ottenere una mappatura aggiornata delle situazioni attualmente in sospeso nei Comuni, così da disporre di dati certi su potenza coinvolta e numero dei soci bloccati. Queste informazioni, unite al parere legale, serviranno a sollecitare il ripristino della piena operatività del portale e l’individuazione di referenti dedicati per l’assistenza.

“La realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili – commenta il coordinatore Valentino Filippetti – rappresenta un’opportunità fondamentale per i nostri territori. I Comuni, che operano senza alcun fine di lucro, possono svolgere un ruolo decisivo nel promuovere modelli energetici più equi e sostenibili. Le Cer consentono infatti di ridurre i costi delle bollette e di rendere l’energia più accessibile, soprattutto per le famiglie meno abbienti. È una scelta che va nella direzione della giustizia sociale e della tutela delle comunità locali”.

Nota della Redazione

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