Tragico incidente a Sant’Enea, il cordoglio della Sindaca Ferdinandi e dell’Amministrazione comunale

Attualità

(UNWEB) Perugia. Profondo cordoglio dell’Amministrazione comunale di Perugia per il tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Sant’Enea, nel quale hanno perso la vita due minorenni residenti a San Martino in Colle. Altri tre giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L’incidente si è verificato poco dopo le 23.45. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i cinque giovani viaggiavano a bordo di una Mercedes Classe A che, nell’affrontare una curva nella zona di Sant’Enea, è uscita di strada, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa contro il muro di un’abitazione. Nell’impatto i due giovani che si trovavano sui sedili posteriori sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con due ambulanze, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale del Comune di Perugia. Presenti la comandante della Polizia locale Nicoletta Caponi e tre pattuglie, compreso il personale dell’Ufficio infortunistica, impegnato nei rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

La sindaca Vittoria Ferdinandi, informata dell’accaduto nel corso della notte, esprime, a nome proprio, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio per la morte dei due giovanissimi.

«È una notizia terribile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento. In questo momento ogni parola appare insufficiente di fronte a una tragedia così grande. Il pensiero mio e dell’intera Amministrazione comunale va innanzitutto alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e alle comunità che oggi piangono la loro scomparsa. Sarà mia cura entrare quanto prima in contatto con le famiglie per esprimere personalmente la vicinanza della città di Perugia. Ai giovani rimasti feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta ripresa».

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli operatori sanitari e le forze intervenute nella notte per l’attività di soccorso, assistenza e messa in sicurezza dell’area.