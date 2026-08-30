Un nuovo pulmino per i malati inguaribili grazie ad Aglaia e Fondazione Perugia

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(UNWEB) NORCIA - Un nuovo mezzo a disposizione delle persone affette da patologie inguaribili e delle loro famiglie: è il pulmino acquistato dall’Associazione Aglaia per l’Assistenza Palliativa OdV grazie al contributo di Fondazione Perugia, nell’ambito del Bando Salute 2025 “Automezzi per servizi sociali e sanitari”, e al cofinanziamento della stessa associazione.

Aglaia, che opera da oltre trent’anni a fianco delle persone con malattie inguaribili e delle loro famiglie ed è integrata nella Rete di Cure Palliative della USL Umbria 2, ha partecipato al bando con il progetto “Un pulmino per i malati inguaribili della Valnerina”, nato dall’esigenza di rafforzare la capacità di raggiungere e sostenere le persone fragili anche nei territori più periferici.

Il nuovo automezzo sarà utilizzato per l’accompagnamento di pazienti fragili che necessitano di raggiungere strutture sanitarie per visite, terapie e ricoveri e per il trasporto di presidi e ausili sanitari – come letti, materassi, carrozzine e deambulatori – direttamente presso le abitazioni delle persone assistite.

Il mezzo consentirà inoltre di offrire un servizio di accompagnamento ai caregiver, in particolare anziani e privi di un proprio automezzo, per permettere loro di raggiungere il familiare ricoverato in ospedale o in hospice. Un bisogno al quale Aglaia ha già dato risposta in passato grazie alla disponibilità dei propri volontari e all’utilizzo delle loro auto e che, con il nuovo pulmino, potrà essere affrontato in maniera più strutturata e continuativa.

Si tratta di un servizio particolarmente importante in un territorio come quello della Valnerina, caratterizzato dalla presenza di piccoli centri e frazioni distanti dai principali servizi sanitari e da tempi di percorrenza che, in alcuni casi, possono arrivare fino a 75 minuti.

Grande soddisfazione è stata espressa da Simona Marchesi, Direttrice del Distretto Valnerina della USL Umbria 2, per un’iniziativa che rafforza concretamente la rete territoriale e la capacità di rispondere ai bisogni delle persone con patologie inguaribili e delle loro famiglie, soprattutto nelle aree più periferiche, dove le distanze e le difficoltà negli spostamenti possono rappresentare un ulteriore elemento di fragilità.

Il nuovo pulmino costituisce infatti una risorsa concreta a supporto della collaborazione tra Aglaia e Usl Umbria 2 nell’ambito delle cure palliative: facilita l’accesso ai luoghi di cura, il trasporto di presidi e ausili e offre una risposta anche ai caregiver anziani privi di un proprio mezzo, contribuendo a rendere più accessibili i servizi e a contrastare le difficoltà legate alle distanze e all’isolamento.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione Perugia, che attraverso il Bando Salute 2025 ha promosso interventi finalizzati a rafforzare il welfare di prossimità e i servizi di trasporto sociale e sanitario sul territorio.