(UNWEB) Il Comune di Perugia si unisce al dolore per la scomparsa del sottotenente della Polizia Locale Pierangelo Boldrini, nato nel 1962.Grande appassionato delle due ruote, era un ciclista conosciuto e stimato, e ha svolto per anni il servizio esterno della Polizia Locale in moto, incarico che aveva assunto giovanissimo e sempre portato avanti con passione, dedizione e profondo rispetto per la divisa.

Colleghi e cittadinanza lo ricordano come una persona sensibile, riservata, sempre disponibile verso gli altri, esempio di umanità e professionalità.

La sindaca Vittoria Ferdinandi e la comandante Nicoletta Caponi si stringono in un commosso abbraccio ai figli, esprimendo a nome di tutta l’Amministrazione comunale la più sentita vicinanza e gratitudine per l’impegno che Pierangelo ha saputo donare con discrezione e generosità.

La cerimonia funebre si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 10.00 presso la Chiesa di San Barnaba in via Cortonese a Perugia.