Sinistra Italiana AVS Alto Tevere - I luoghi simbolo della democrazia meritano rispetto

Politica

(UNWEB)"Siamo venuti a conoscenza che nel pomeriggio di oggi si terrà un'iniziativa ospitata nella sala del Consiglio Comunale. Pur non entrando nel merito dei contenuti specifici dell'incontro, non possiamo ignorare che tra i partecipanti figurano soggetti le cui posizioni pubbliche si rifanno esplicitamente al ventennio fascista e strizzano l'occhio, in modo tutt'altro che velato, alle ideologie e alla barbarie del nazismo tedesco.

Di fronte a questo, una domanda ci sembra legittima e doverosa: come è stato possibile che la sala del Consiglio Comunale, luogo simbolo delle istituzioni democratiche, sia stata concessa per ospitare un'iniziativa con simili presenze? E, soprattutto, come si spiega la partecipazione di figure istituzionali locali a questo appuntamento?

Vogliamo credere che si tratti di una svista, anche alla luce del fatto che questa amministrazione si è sempre dimostrata attenta e partecipe nelle iniziative volte a valorizzare i valori della Resistenza, mostrando storicamente sensibilità verso una cultura fondata sull'antifascismo. Proprio per questo ci risulta difficile comprendere le ragioni per cui si sia avallata questa operazione.

Quello a cui assistiamo è un progressivo sdoganamento di posizioni estremiste e apertamente filonaziste da parte della destra altotiberina. E se la ricetta della destra è cercare risposte in visioni autoritarie, allora a maggior ragione ribadiamo la nostra idea, profondamente diversa, di accesso democratico alla conoscenza e di gestione condivisa dei dati: un principio messo oggi in pericolo da una logica sovranista, elitaria e militarista, la stessa che caratterizza la destra al governo del Paese.

Lo diciamo con chiarezza: l'antifascismo non è un'opinione tra le tante, è un valore fondativo della nostra Repubblica e non può essere oggetto di distrazioni o disattenzioni, tantomeno da parte delle istituzioni. Chiediamo pertanto maggiore attenzione, da parte di chi amministra la cosa pubblica, verso chi si invita a parlare nei luoghi che rappresentano tutta la cittadinanza. Così, in una nota, Sinistra Italiana AVS Alto Tevere.