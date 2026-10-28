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A dieci anni dal sisma, questo il programma della giornata del 30 ottobre in Valnerina

Di Redazione Umbria Notizie Web 28 Ottobre 2026 – 20:41 2 min di lettura

(UNWEB)– Perugia,- In occasione del decennale degli eventi sismici che nel 2016 hanno interessato l’Appennino centrale, la Regione Umbria promuove per venerdì 30 ottobre 2026 un articolato programma di incontri istituzionali, iniziative culturali e momenti di partecipazione collettiva nella Valnerina.

La mattinata a Norcia

• Le celebrazioni partiranno alle ore 9 con l’apertura del nuovo ospedale civico di Norcia. All’evento sono attesi la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; il Prefetto di Perugia, Paolo Canaparo; il Commissario Straordinario di Governo, Guido Castelli; il Sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera; e il Direttore generale della Asl Umbria 2, Roberto Noto.

• Alle ore 10:15 il programma proseguirà al Digipass di Norcia con la presentazione e la proiezione del video “Valnerina 2016-2026. La forza delle radici”, prodotto da Promovideo Media Communication in occasione dei dieci anni dal terremoto. Subito dopo sarà presentato il volume “La terra, la comunità, la rinascita. Umbria 2016-2026. A dieci anni dal terremoto”. Interverranno i curatori Gianluca Fagotti, Direttore regionale e coordinatore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione; Alfiero Moretti, già dirigente del Servizio Protezione civile e direttore regionale; e Diego Zurli, già direttore della Regione Umbria.

Nello stesso contesto sarà anticipata la mostra “Oro e Terra. Il Rinascimento della Valnerina”, promossa dal Ministero della Cultura attraverso le Direzioni generali Archeologia, belle arti e paesaggio e Archivi, e realizzata dalle Soprintendenze umbre insieme all’associazione Virart Odv. Al dibattito contribuiranno i curatori Francesca Valentini, Caterina Fontanella e Alessandro Delpriori dell’Università di Camerino, oltre alla Presidente di Virart Odv, Agnese Mancini. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente Stefania Proietti, seguita dal taglio del nastro della mostra presso il Palazzo comunale.

• Alle ore 11:15, il Teatro Civico di Norcia ospiterà il concerto della Banda musicale nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco

Preci: cantieri e abbazia

Primo pomeriggio a Preci

Nel primo pomeriggio l’attenzione si sposterà a Preci. Alle ore 13 è programmata una visita ai cantieri della piazza del capoluogo e dell’abbazia di Sant’Eutizio, con la partecipazione del Prefetto Paolo Canaparo, della Presidente Stefania Proietti, del Commissario Guido Castelli e del Sindaco di Preci, Massimo Messi.

Cascia: nuovo ospedale

Il percorso proseguirà a Cascia, dove alle ore 15:15 sarà inaugurato l’ospedale “Santa Rita”. All’inaugurazione prenderanno parte la Presidente della Regione, il Prefetto di Perugia, il Commissario Straordinario, il Sindaco Mario De Carolis e il Direttore Generale della Asl Umbria 2, Roberto Noto.

Conclusione a Norcia

La giornata si chiuderà alle ore 17 nella basilica di San Benedetto a Norcia con una solenne preghiera vespertina. Saranno presenti l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Monsignor Renato Boccardo, e l’Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, Cardinale Gualtiero Bassetti.

Nota della Redazione

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