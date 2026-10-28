Spirito di Assisi, conclusi con successo i servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura

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(UNWEB) Sono conclusi regolarmente i servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura in occasione delle iniziative per il 40° anniversario dello Spirito di Assisi, svoltesi dal 25 al 27 ottobre nella città serafica, che ha accolto numerose personalità religiose di rilievo internazionale per momenti di incontro, preghiera e dialogo interreligioso.



In considerazione della rilevanza dell’evento e della presenza di autorevoli esponenti di diverse confessioni religiose, alcune delle quali accompagnate da importanti dispositivi di scorta, la Questura ha predisposto un articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, sulla scorta delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura.

La pianificazione dei servizi ha tenuto conto delle specifiche esigenze di tutela connesse alla presenza degli illustri ospiti, anche alla luce dell’attuale contesto internazionale, prevedendo misure di prevenzione e vigilanza finalizzate a garantire la sicurezza delle personalità religiose, dei partecipanti e della cittadinanza, nonché il regolare svolgimento di tutte le iniziative in programma.

Per l’occasione è stata intensificata l’attività informativa, allo scopo di alimentare costantemente il flusso di conoscenze relative all’evento e consentire la tempestiva adozione di ogni ulteriore misura necessaria a prevenire il compimento di illeciti e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di vigilanza e perlustrazione lungo le principali arterie stradali di accesso alla provincia, con specifico riguardo ai collegamenti tra i territori di Assisi e Bastia Umbra, al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza lungo i tratti interessati dal transito delle personalità partecipanti agli incontri, garantendo al contempo la regolarità della circolazione.

Il dispositivo ha previsto l’impiego degli artificieri e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi, impegnati nelle attività di bonifica preventiva delle aree interessate dalle manifestazioni, al fine di escludere la presenza di eventuali ordigni o altri elementi di pericolo. A ulteriore tutela degli ospiti e dei luoghi degli eventi, sono state impiegate le squadre antidrone dell’Esercito Italiano, per prevenire possibili minacce connesse all’utilizzo illecito di aeromobili a pilotaggio remoto, nonché i tiratori scelti, inseriti nel dispositivo di protezione delle personalità di particolare rilievo.

Nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto a possibili minacce di natura terroristica, sono state inoltre impiegate le Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.) della Polizia di Stato, le Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), le Squadre Operative di Supporto (S.O.S.) e le Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di unità specializzate, dotate di specifica preparazione ed equipaggiamento, destinate a fronteggiare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza e a contrastare nell’immediato possibili criticità connesse ad atti di matrice terroristica, attraverso l’attuazione di misure di primo intervento a tutela della sicurezza delle persone e degli operatori delle Forze dell’Ordine.

Anche la Polizia Ferroviaria ha assicurato specifici servizi di controllo e vigilanza presso le infrastrutture ferroviarie interessate, contribuendo alla sicurezza dei partecipanti in arrivo e in partenza. Parallelamente, è stata svolta un’attività di monitoraggio della rete, finalizzata all’acquisizione di informazioni su eventuali iniziative di disturbo connesse all’evento, con particolare attenzione anche a possibili minacce di natura informatica, quali attacchi cibernetici rivolti a infrastrutture critiche e ai sistemi informativi e di comunicazione connessi alle manifestazioni.

Per assicurare un efficace coordinamento delle attività sul territorio, presso la Questura è stata allestita una sala operativa interforze, dedicata a fungere da centro di raccordo e coordinamento dei servizi. La struttura, avvalendosi anche dei sistemi di videosorveglianza presenti nella città serafica e del videocollegamento con l’elicottero della Polizia di Stato, ha consentito di acquisire un quadro costantemente aggiornato della situazione, favorendo la condivisione delle informazioni tra le componenti operative e il tempestivo coordinamento degli interventi in relazione alle esigenze emerse nel corso delle manifestazioni.

I servizi hanno visto l’impiego coordinato di personale della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, con attività di vigilanza, controllo del territorio e presidio delle aree interessate dagli eventi. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei luoghi di svolgimento degli incontri, alla gestione degli spostamenti delle personalità religiose e alla regolazione dei flussi dei partecipanti, assicurando un’attenta cornice di prevenzione e tutela per l’intera durata delle iniziative.

Il dispositivo predisposto ha consentito di gestire in maniera coordinata le esigenze di sicurezza connesse alla presenza degli ospiti e allo svolgimento delle manifestazioni, garantendo il costante monitoraggio della situazione e la piena collaborazione tra le diverse componenti impegnate.

I servizi si sono conclusi senza particolari criticità, consentendo il regolare svolgimento di tutti gli appuntamenti in un clima di sicurezza e serenità. Un risultato conseguito grazie all’attività di pianificazione, al coordinamento interforze e all’impegno delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e delle componenti specialistiche coinvolte, che hanno assicurato la propria presenza per tutta la durata dell’evento.

Un riconoscimento per il lavoro svolto è arrivato anche dal Prefetto della provincia di Perugia, Paolo Canaparo, che ha rivolto un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Protezione civile, nazionale e regionale, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e del volontariato impegnati nei giorni dell’evento.

L’attività svolta ha così contribuito al successo delle celebrazioni per il 40° anniversario dello Spirito di Assisi, un’importante ricorrenza che rinnova il valore del dialogo tra le religioni e dell’impegno comune per la pace, confermando il ruolo della città serafica quale luogo di incontro e di promozione della convivenza tra i popoli.