Riapre il nido "Tantetinte": un nuovo anno di crescita, gioco e sorprese per i più piccoli. Posti ancora disponibili a Perugia per le famiglie in cerca di un servizio educativo di qualità

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(UNWEB) PERUGIA – Riapre il nido d'infanzia "Tantetinte" con tante sorprese e la possibilità di accogliere altri bambini grazie ai posti ancora disponibili per le nuove famiglie.

Con l'avvio del nuovo anno educativo, il nido d'infanzia "Tantetinte", situato in via dell'Industria 29 a Perugia, ha riaperto le sue porte accogliendo bambini e famiglie in un ambiente pensato per favorire la crescita, il benessere e lo sviluppo delle prime competenze.

Da anni punto di riferimento per molte famiglie perugine, il nido si distingue per una proposta pedagogica attenta ai bisogni dei più piccoli, la qualità degli spazi e la professionalità del personale educativo. L'obiettivo è accompagnare ogni bambino nella scoperta di sé e del mondo attraverso esperienze di gioco, relazione, creatività ed esplorazione, in un contesto accogliente e sicuro.

La riapertura segna l'inizio di un nuovo anno ricco di attività educative, laboratori e occasioni di crescita che valorizzano l'unicità di ogni bambino. Particolare rilevanza è data anche al rapporto con le famiglie, considerate partner fondamentali nel percorso educativo e protagoniste attive della comunità del nido.

"Il nostro impegno quotidiano è offrire un ambiente sereno e stimolante in cui ogni bambino possa sentirsi accolto, valorizzato e libero di esprimere le proprie potenzialità", sottolinea la coordinazione del servizio.

Una notizia di particolare interesse per il territorio è la disponibilità di alcuni posti per i bambini che desiderano intraprendere questo percorso educativo. "La disponibilità di posti rappresenta un'opportunità importante per le famiglie che sono ancora alla ricerca di una soluzione educativa di qualità per i propri figli", aggiungono dalla struttura afferente alla Rete Lilliput e gestito da personale di Polis società cooperativa.

Scegliere un nido d'infanzia significa investire in una fase decisiva dello sviluppo: le esperienze vissute nei primi anni di vita contribuiscono infatti alla costruzione delle competenze relazionali, cognitive ed emotive che accompagneranno i bambini nel loro percorso di crescita.

Le famiglie interessate possono ancora richiedere informazioni, visitare la struttura e conoscere da vicino il progetto pedagogico della Rete Lilliput, di cui il nido Tantetinte fa parte, valutando l'inserimento dei propri bambini nei posti ancora disponibili.

Con la riapertura di settembre, il nido Tantetinte rinnova dunque il proprio impegno a favore dell'infanzia e delle famiglie del territorio, confermandosi come uno spazio di educazione, cura e crescita dove ogni bambino può sentirsi davvero a casa.

Per informazioni e iscrizioni: al numero del nido 075 5005979 (dalle 7.30 alle 18) o 335 7046658 per parlare con la coordinatrice pedagogica.