Primo giorno di scuola/ la sindaca Ferdinandi e l’assessora Tizi in visita ai plessi della citta’. “A ragazzi e ragazze diciamo: siate curiosi e non abbiate paura di sbagliare”

Attualità

(UNWEB) Perugia. In occasione del primo giorno di scuola nella mattinata di oggi, lunedì 14 settembre, rappresentanti dell’Amministrazione comunale (membri della giunta e consiglieri) sono andati in visita ai vari plessi della città per portare il saluto del Comune di Perugia ed augurare a ragazzi e ragazze, alle ed ai docenti, nonché al personale amministrativo un buon anno scolastico.

In particolare la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi sono state in visita al plesso di piazza del Drago, in centro storico, dove hanno sede la primaria Fabretti e la secondaria di primo grado (succursale) San Paolo.

Accompagnate dalla dirigente scolastica dell’I.C.Perugia 3 Valentina Ciacca e dalle responsabili di plesso, Ferdinandi e Tizi si sono intrattenute nelle singole classi, incontrando sia gli studenti più piccoli (primo anno della primaria) che i più grandi (terzo anno della scuola secondaria di primo grado) nonché gli e le insegnanti presenti nelle aule.

“Siate sempre curiosi e cercate di andare sempre ….un minuto avanti” questo l’invito rivolto dalle due rappresentanti della giunta perugina agli studenti.

“La scuola riveste un’importanza determinante nel vostro percorso di crescita e sviluppo, perché consente al vostro sguardo di aprirsi verso orizzonti nuovi; e tutto questo grazie al prezioso aiuto e sostegno dei e delle maestre che svolgono una della attività più belle, ma allo stesso tempo complesse che esistono nella nostra società”.

Ferdinandi e Tizi hanno proseguito il dialogo a stretta distanza con ragazzi e ragazze invitandoli a non avere mai paura di sbagliare ed anzi a chiedere aiuto quando ne sentono il bisogno: “sbagliare fa parte del percorso perché ogni errore rappresenta un insegnamento prezioso per migliorarsi e per rialzarsi. Di questo abbiamo bisogno: di persone che siano anche capaci di sbagliare e che non siano perfette né omologate”.

Sindaca e assessore hanno tenuto a precisare, rivolti al giovane uditorio, che gli studenti non sono mai soli perché hanno alle spalle un’intera comunità, composta in primis dalle famiglie, dallo staff scolastico (docenti e personale amministrativo) ma soprattutto da una rete molto più ampia che ricomprende lo stesso Comune; una comunità la cui grandezza e solidità è ben rappresentata dal suo storico simbolo, il Grifo, garanzia di forza e punto di riferimento certo per affrontare le nuove sfide della vita.

“Voi siete il nostro presente ed il nostro futuro – hanno continuato – Ecco perché come Amministrazione vogliamo sostenervi in ogni modo possibile nella consapevolezza che ciò che distingue i cittadini dagli schiavi è proprio la cultura. E la nostra città, mai come oggi, ha sempre più bisogno i cittadini e non di sudditi. Per questo noi guardiamo alla vostra generazione con grandi speranze ed è per tale ragione che vi invitiamo a vivere questo tempo con leggerezza, libertà, voglia di imparare e scoprire, ogni giorno, un pezzo in più del mondo che vi circonda”.

La scuola, dunque, va considerata la più grande “palestra” della vita che insegna ad essere vivi e liberi nonché a coltivare amicizie che possono durare per sempre.

Nella seconda parte della mattinata l’assessora Francesca Tizi ha poi visitato la sede dell’Istituto Comprensivo Perugia 11 nonché della scuola secondaria di primo grado Pascoli in via Cotani, accompagnata dalla dirigente scolastica Isa Settembrini.

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