SS205 Amerina, dal 7 settembre cinque chiusure notturne tra Orvieto e Baschi nell'ambito dell'intervento da 12,5 milioni per il miglioramento del tracciato

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(UNWEB) - Perugia, – Proseguono i lavori di miglioramento della strada statale 205 'Amerina' nei pressi di Baschi Scalo. Un intervento complessivo da 12,5 milioni di euro che punta a migliorare sicurezza e funzionalità del collegamento, intervenendo su un tratto caratterizzato da una particolare complessità dovuta alla conformazione del territorio e alla presenza del fiume e della linea ferroviaria.

Per consentire alcune lavorazioni, a partire da lunedì 7 settembre sarà necessaria la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni per cinque notti consecutive, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Durante le chiusure il traffico sarà indirizzato sulla viabilità alternativa secondo le indicazioni predisposte.

L'intervento in corso consentirà di modificare l'attuale configurazione del tracciato attraverso opere di sostegno, un nuovo muro di contenimento e il prolungamento della galleria ferroviaria della linea lenta Firenze-Roma. I lavori permetteranno l'allargamento della sede stradale e la rettifica di due curve, aumentando il raggio di curvatura e la visibilità e migliorando la fluidità della circolazione, in particolare per quanto riguarda il transito dei mezzi pesanti.

"Fin dall'inizio - sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco De Rebotti - abbiamo chiesto ad Anas che le lavorazioni più impattanti venissero programmate, laddove possibile, nelle ore notturne. L'obiettivo è sempre stato chiaro: consentire la realizzazione di interventi necessari e importanti per la sicurezza e il miglioramento della viabilità, cercando allo stesso tempo di incidere il meno possibile sugli spostamenti quotidiani delle persone e delle attività".