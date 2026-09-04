Festa della cipolla per tutti i gusti, tra buon cibo e tanti eventi

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Sei stand gastronomici, show cooking, iniziative tra sport, musica e intrattenimento

La manifestazione è in scena a Cannara fino a domenica 13 settembre con pausa lunedì 7

(UNWEB) – Cannara, . – Sta riscuotendo il consueto successo di pubblico, in termini di presenze e sempre di più anche sui social, la Festa della cipolla a Cannara, giunta alla 44esima edizione e in scena fino a domenica 13 settembre con una pausa lunedì 7. La proposta culinaria è affidata come sempre ai sei stand gastronomici (Al cortile antico, El cipollaro, Il giardino fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato e La taverna del castello) che, tutte le sere dalle 19.30 e le domeniche anche a pranzo dalle 12.30, propongono ognuno il proprio menù riuscendo a offrire insieme oltre 100 piatti la maggior parte dei quali a base di cipolla, regina della festa. Novità di quest'anno, per la manifestazione organizzata dall'Ente Festa della cipolla e finanziata dal Gal Valle umbra e Sibillini (AS 2.1, nell'ambito del CSR per l'Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06), è la collaborazione con Coldiretti Perugia grazie alla quale sono in programma sette show cooking in piazza Baldaccini con altrettanti chef che danno un'interpretazione personale e contemporanea della cipolla nei piatti. Sabato 5 settembre alle 18 sarà protagonista Alessio Pierini, chef de La Locanda del Cardinale di Assisi, premiato Miglior ristorante dell'Umbria ai Forchettiere Awards 2026, che proporrà 'La cipolla d'autore'. Domenica poi alle 11 toccherà a Federico Montecchiani, chef di Borgo Petroro a Todi, con 'La cipolla nobile per natura', e alle 18 al maestro Nicola Antonacci della pasticceria piazza Settevalli per 'La Cipolla Nascosta' e una versione insolita di uno dei grandi classici dolci italiani. Inoltre, nell'ambito di questa nuova collaborazione, venerdì 4 settembre dalle 18 e nei due weekend (sabato dalle 18 e domenica dalle 10.30), in piazza Cavour, c'è anche il mercato 'Campagna Amica' di Coldiretti con produttori del territorio.

Non solo cibo da leccarsi i baffi nel cartellone della festa, ma anche tanti eventi collaterali tra musica, sport e intrattenimento. Il programma di sabato 5 settembre propone alle 8.30 la 'Passeggiata a 6 zampe', in collaborazione con Funny Dog, con partenza dallo stand Il Rifugio del Cacciatore. Ci saranno poi in piazza del Terz'Ordine francescano, alle 16, il laboratorio per bambini 'Il buffet dei colori' e, alle 21.30, l'esibizione di Brian Ricciardi. Sempre alle 21.30 ma in piazza San Matteo torna la gara canora Canta Cipolla. Infine, l'intrattenimento per i giovani sarà dalle 22 all'Onion Disco pub con Logico2.0 - Tribute Show. Domenica 6 settembre il programma propone alle 8 l'attività 'Trekking Partiamo da Cannara...' dal parco XXV Aprile dove alle 9 inizierà la mostra cinofila 'Zio Jack'. Sempre alle 9 ci saranno il 13esimo Moto raduno che partirà dall'Onion disco pub e il Cammino a tappe storiche e francescane sul territorio con avvio in piazza del Terz'ordine francescano. Ancora qui alle 10 è previsto il laboratorio per bambini 'Il prato in fiore'. Alle 11.15 ci saranno Andy Bellotti on the road e i trampolieri per le vie del paese (di nuovo in scena alle 16). Nel pomeriggio si prosegue alle 15 all'Onion pub con moto e live music, alle 15.30 in piazza San Francesco con 'Il Nuoto per tutti con Finp - Federazione italiana nuoto paraolimpico'; alle 16 in piazza del Terz'Ordine francescano con il laboratorio di lettura e visita al museo. Stessa location alle 21.30 per lo spettacolo di Magic Andrea, mentre in piazza San Matteo ci sarà 'Musica senza fine' e alle 22 all'Onion Disco pub si chiude con la tribute band 'Giovani Tattici Nucleari'. Dopo una pausa, la festa riprende martedì 8 settembre e la sera sono in cartellone alle 21.30 in piazza San Matteo il dance show a cura della scuola di danza Scarpette Rosa di Cannara e alle 22 all'Onion disco pub il Jungle part.

Tutti i giorni la Festa della cipolla propone anche mercatini per le vie del paese dalle 18 (la domenica dalle 10.30), 'Vinyl Culture' in via Umberto I dalle 18 (la domenica dalle 11), la Diretta 7 Cervelli da piazza Baldaccini alle 21.30. Infine, al Museo Città di Cannara sono allestite la mostra di pittura di Vincenzo Martini, quella di Pietro Beddini a cui è abbinata la presentazione del libro scritto da Isabella Beddini e illustrato da Pietro Beddini e la mostra della Scuola Punto Assisi di Palazzo di Assisi.