Funerali di Samuele e Leonardo, la presidente Proietti a San Martino in Colle: "Vicini alle famiglie e alla comunità, rafforzare l'impegno sulla sicurezza stradale"

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(UNWEB) – Perugia, – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato questa mattina, al campo sportivo di San Martino in Colle, ai funerali di Samuele e Leonardo, i due giovanissimi scomparsi nell'incidente stradale avvenuto il 27 agosto lungo la Marscianese, a Sant'Enea.

"Ho voluto essere qui oggi – ha detto la presidente Proietti – per esprimere personalmente la vicinanza della Regione Umbria alle famiglie di Samuele e Leonardo e a tutta la comunità di San Martino in Colle. Davanti alla morte di due ragazzi così giovani le parole devono lasciare spazio prima di tutto al rispetto per il dolore delle loro famiglie e delle tante persone che hanno voluto loro bene".

"Questa mattina – ha proseguito – abbiamo visto una comunità profondamente colpita, con tantissimi giovani, amici e compagni addolorati che hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto a Samuele e Leonardo. A loro va un pensiero particolare e un grande abbraccio perché si trovano ad affrontare una perdita difficile da comprendere e da accettare".

"Accanto alla vicinanza e al cordoglio – ha aggiunto la presidente – noi istituzioni abbiamo il dovere di rafforzare il lavoro di prevenzione, a partire dalla formazione e dall'educazione alla sicurezza stradale, soprattutto nei confronti dei più giovani. È un impegno che deve coinvolgere tutti, istituzioni, scuole, famiglie e tutti i soggetti che possono contribuire a costruire una maggiore consapevolezza dei comportamenti sulla strada".

"La Regione Umbria – ha concluso Proietti – si stringe alle famiglie di Samuele e Leonardo e a quanti oggi ne piangono la scomparsa. La nostra presenza vuole essere un segno concreto di affetto e partecipazione, insieme all'impegno a fare tutto ciò che è nelle nostre competenze perché la cultura della sicurezza e della responsabilità sia sempre più forte".