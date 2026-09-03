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Consiglieri Vescovi e Bacelli in visita al Carcere di Capanne. L'invito è stato promosso dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Di Redazione Umbria Notizie Web 3 Settembre 2026 – 15:18 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia (Capanne),  – La Provincia di Perugia ha accolto l'invito dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane ad aderire all'iniziativa "Ristretti in Agosto", recandosi in visita alla Casa Circondariale di Perugia Capanne. L'obiettivo era sollecitare la politica a mettere in campo le azioni più opportune per ricondurre il sistema carcerario entro i confini della legalità costituzionale e tutelare la dignità, sistematicamente calpestata, di tutti i detenuti e di tutte le detenute.

La visita, alla quale hanno partecipato per la Provincia il vicepresidente Riccardo Vescovi e il consigliere provinciale Andrea Bacelli, è stata l'occasione per toccare con mano le condizioni di vita detentive, confermando i recenti allarmi sulle "celle infuocate" e sulle accresciute sofferenze delle persone costrette a trascorrere giornate interminabili in spazi angusti e insalubri.

"I numeri parlano chiaro – spiegano dall'Osservatorio Carcere –: al 2 luglio 2026 si sono registrati ben 64.758 detenuti presenti nei 189 istituti italiani, a fronte di 51.183 posti regolamentari, di cui effettivamente disponibili solo 46.423. Il tasso di affollamento si attesta così vicinissimo al 140%."
La scia di morti in carcere, purtroppo, non si arresta: ad oggi si contano 116 decessi "in e di" carcere, tra cui 33 suicidi e 83 per cause diverse o ancora da accertare.

Alla visita istituzionale hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni umbre.

Nota della Redazione

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