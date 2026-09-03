Ferrovie, dal 7 settembre riparte la circolazione tra Terontola e Perugia. Investiti circa 13 milioni di euro per gli interventi di potenziamento. Tornano le corse regionali, Frecciarossa e Intercity. De Rebotti: "Ora avanti per una rete più affidabile"

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(UNWEB) - Si concludono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Foligno-Terontola e, da lunedì 7 settembre, riprende la circolazione ferroviaria sulla tratta Terontola-Perugia. Un ritorno alla normalità atteso dopo le modifiche al servizio dei mesi estivi, necessario per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di realizzare gli interventi di manutenzione e ammodernamento della linea.

I lavori, programmati dal 14 luglio al 6 settembre, hanno comportato un investimento di circa 13 milioni di euro e hanno visto impegnati oltre 200 tra tecnici di Rfi e lavoratori delle imprese appaltatrici. Gli interventi hanno riguardato in particolare le gallerie di Magione, Passignano e Monte Gualandro, oltre alla manutenzione straordinaria degli impianti di trazione elettrica e di alcune opere tra Perugia e Magione.

Da lunedì la stazione di Perugia Fontivegge tornerà quindi ad essere servita dai treni regionali di Trenitalia con 45 corse giornaliere nei giorni feriali, pari al 100% dell'offerta programmata. Nei primi dieci giorni dalla riattivazione, dal 7 al 17 settembre, saranno tuttavia necessari alcuni rallentamenti tra Perugia e Terontola. Questo comporterà alcune modifiche agli orari e alle fermate, con l'attivazione di servizi bus per garantire il collegamento con le località temporaneamente non servite dai treni interessati dalle rimodulazioni.

Tornano inoltre i collegamenti a lunga percorrenza fino al capoluogo umbro. Dal 7 settembre riprenderà a circolare il Frecciarossa 9329 Torino-Milano-Perugia, mentre dall'8 settembre tornerà operativo anche il Frecciarossa 9300 Perugia-Milano-Torino. Riprenderanno anche i collegamenti Intercity tra Perugia e Milano: dal 7 settembre tornerà a circolare fino a Perugia l'IC 599 Milano-Perugia-Terni e dall'8 settembre ripartirà da Perugia l'IC 580 Terni-Perugia-Milano. Restano invece, in questa fase, limitati alla stazione di Perugia Ponte San Giovanni - fino alla fine dei lavori sul binario di Perugia e Fontivegge a novembre - gli Intercity 531 Perugia-Roma e 546 Roma-Perugia.

"La ripresa della circolazione rappresenta un momento importante per il sistema ferroviario regionale e per tutti coloro che ogni giorno utilizzano il treno per spostarsi", afferma l'assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti. "I lavori realizzati in questi mesi hanno comportato inevitabili modifiche e disagi, ma erano necessari per intervenire su una linea strategica per l'Umbria. L'obiettivo degli interventi è quello di rendere la rete più moderna e affidabile, migliorando la regolarità della circolazione e le prestazioni della linea. Da lunedì tornerà progressivamente la piena operatività dei servizi, con il ritorno delle corse regionali a Fontivegge e dei collegamenti Frecciarossa e Intercity".

"Sappiamo quanto sia importante poter contare su un servizio ferroviario efficiente - conclude l'assessore - soprattutto per pendolari, studenti e lavoratori. Continueremo a seguire con attenzione la ripresa della circolazione e a confrontarci con i gestori del servizio affinché gli investimenti realizzati possano tradursi concretamente in una maggiore affidabilità e in un miglioramento della qualità del viaggio per i cittadini umbri".