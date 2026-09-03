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Oggi prima prova per il concorso da operatore socio sanitario. In 4500 per 122 posti in Umbria

Di Redazione Umbria Notizie Web 3 Settembre 2026 – 15:02 1 min di lettura

(UNWEB) - Perugia,   - Perugia 3 settembre 2026- Al Centro Umbria Fiere Maschiella per quasi 4.500 candidati è iniziata oggi la prima prova scritta del concorso per 122 posti da operatore socio sanitario a tempo indeterminato. La seduta è divisa in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana.

  Una volta espletata la prima prova, sarà stilata la graduatoria degli ammessi e quindi si procederà alla prova orale. I 122 operatori socio sanitari vincitori del concorso saranno assunti entro l'anno e saranno destinati alle 4 aziende sanitarie regionali secondo questa ripartizione: 50 posti all'Usl Umbria1, 50 all'Usl Umbria2, 12 all'Azienda ospedaliera di Perugia, 10 all'Azienda ospedaliera di Terni.

  Il concorso è stato bandito su scala regionale per una razionalizzazione delle risorse sia economiche che del personale addetto ed è stato gestito dall'Usl Umbria 2, così come quello dell'anno scorso unificato per l'assunzione di 124 nuovi infermieri che sono stati destinati al complessivo fabbisogno delle aziende sanitarie della Regione e allora il concorso fu gestito dall'Azienda ospedaliera di Perugia.

  "Considerato l'alto numero di domande è oggettivamente evidente l'attrattività del nostro sistema sanitario - ha affermato la presidente della Regione Stefania Proietti che ha anche la delega alla sanità - e mi preme sottolineare che, come da disposizione di questa amministrazione, si tratta del secondo concorso unificato del personale a gestione unica per coprire il fabbisogno di tutto l'apparato sanitario regionale ed è questa la direzione intrapresa anche per il futuro".

Nota della Redazione

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