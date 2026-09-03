Capanne, assessore Barcaioli in visita al carcere: "Serve una riflessione sull'ampliamento della struttura". Dalla Regione 462 mila euro per formazione dei detenuti nelle strutture penitenziarie umbre

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(UNWEB) – Perugia, - L'assessore al Welfare della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato oggi la Casa Circondariale di Perugia Capanne, nell'ambito dell'iniziativa "Ristretti in agosto". Nel corso dell'incontro con la direzione, il personale e gli operatori dell'istituto sono state affrontate le condizioni di vita e di lavoro delle persone detenute e di chi opera quotidianamente nella struttura, insieme alle principali questioni che interessano il sistema penitenziario.



"Oggi, a Capanne, oltre alle criticità che da tempo interessano l'istituto, a partire dal sovraffollamento, dalla carenza di personale e dalle condizioni di vita all'interno del carcere, abbiamo discusso anche della questione dell'ampliamento della struttura, che porterà al raddoppio dei posti detentivi. Un intervento di queste dimensioni richiede una riflessione condivisa tra tutte le istituzioni del territorio, per comprendere cosa significherà per l'organizzazione del carcere e per la città di Perugia, ma anche sulla capacità di accompagnare le persone detenute nei percorsi di reinserimento, che coinvolgeranno necessariamente la Regione Umbria. Abbiamo inoltre affrontato le novità introdotte dalle recenti riforme in materia penitenziaria, compresa la disciplina relativa agli spazi per l'affettività".

Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la necessità di rafforzare gli strumenti che accompagnano le persone durante e dopo l'esecuzione della pena. È in questo quadro che si inserisce l'avviso pubblico G.I.O.I.S. – Giustizia, Inclusione, Opportunità e Inserimento sociale, pubblicato ieri dalla Regione Umbria con una dotazione di 462.090 euro per il periodo 2026-2028. Le risorse, finanziate dal PR Umbria FSE+ 2021-2027, sono destinate a percorsi di formazione, riqualificazione professionale e inclusione attiva rivolti alle persone adulte sottoposte a esecuzione penale nella Casa Circondariale di Perugia Capanne, nella Casa di Reclusione di Spoleto e nell'Istituto a Custodia Attenuata di Orvieto.

I percorsi saranno definiti sulla base dei fabbisogni formativi rilevati negli istituti e potranno comprendere attività in aula e laboratorio, orientamento, tutoraggio e accompagnamento.

"Non dobbiamo mai dimenticare le persone detenute, né le condizioni nelle quali vivono e affrontano il proprio percorso - continua Barcaioli - Il reinserimento sociale passa dalla possibilità di arrivare alla fine della pena con strumenti diversi da quelli con cui la si è iniziata. Il modo in cui una società guarda alle persone detenute dice molto della capacità di quella società di occuparsi del futuro".

Durante la visita, la direttrice della Casa Circondariale di Perugia Capanne, Antonella Grella, ha inoltre comunicato l'imminente conclusione del proprio incarico presso la struttura. "La ringrazio per il lavoro svolto in questi anni e per l'impegno e la serietà con cui ha seguito la vita dell'istituto", conclude l'assessore.

L'avviso G.I.O.I.S. rientra nell'asse Inclusione sociale del PR Umbria FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato all'inclusione attiva, alle pari opportunità e alla partecipazione, con particolare attenzione al miglioramento dell'occupabilità delle persone appartenenti ai gruppi svantaggiati. Il coordinamento tra Regione Umbria, istituti penitenziari e soggetti attuatori sarà assicurato dal Tavolo di coordinamento tecnico istituito dalla Giunta regionale.