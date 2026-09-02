Nuova governance Sviluppumbria, appello dei lavoratori alla presidente Proietti

Economia

I dipendenti dell'agenzia vogliono elevare il livello di attenzione sulle questioni che impattano sul loro futuro, in quanto lavoratori, e sul tessuto economico regionale. Rsa e sindacati alla Giunta regionale: "Assicurare operatività ed efficienza"

(UNWEB) – Perugia, – Con una partecipazione di oltre l'80 per cento della forza lavoro, su iniziativa delle Rappresentanze sindacali aziendali, si è riunita l'assemblea dei lavoratori di Sviluppumbria. Erano presenti i segretari regionali dei sindacati umbri del credito – Giampaolo Ragni per Fisac Cgil, Roberto Contessa per First Cisl, Mauro Sergnese per Uilca Uil, Enrico Simonetti per Fabi, Danilo Luchetti per Unisin – per discutere del quadro aziendale e rivolgere un "forte e accorato appello" alla presidente della Regione Umbria e all'intera Giunta regionale, chiamata nei prossimi giorni a designare la nuova governance di Sviluppumbria. "La scelta di quest'ultima – affermano Rsa e sindacati – non può essere considerata un atto meramente formale, ma va coerentemente inquadrata in un contesto di programmazione delle attività assegnate a Sviluppumbria all'interno delle politiche economiche regionali. Sviluppumbria si trova infatti ad affrontare processi aziendali complessi che richiedono autorevolezza, continuità e visione d'insieme per assicurare l'esito e l'efficacia delle misure progettate dal Governo regionale".

L'assemblea, inoltre, sottolinea l'urgenza di portare a compimento l'iter amministrativo relativo alla Determinazione 674/2026: "Essendosi ormai conclusa la fase concorsuale finalizzata all'individuazione delle quattro unità da assumere a tempo indeterminato – spiegano Rsa e sindacati –, risulta necessario procedere unicamente alla pubblicazione della relativa graduatoria. Si ricorda poi la rilevante questione dei contratti a tempo determinato di lavoratori che nell'ultimo triennio hanno contribuito all'operatività di Sviluppumbria. Chiediamo quindi alla Giunta regionale un intervento di stabilizzazione del personale finalizzato a garantire la continuità delle attività, anche in previsione di alcuni imminenti pensionamenti".

L'assemblea dei lavoratori auspica, inoltre, che la nuova governance venga individuata "tra chi possiede le caratteristiche per condurre Sviluppumbria nell'attuazione del Documento di economia e finanza regionale 2027-2029, posizionandola come attore strategico ed elemento di congiunzione con il sistema del credito, nel sostegno alle transizioni ecologiche e tecnologiche delle Pmi e nella corretta gestione e rendicontazione dei fondi di coesione. Di fronte al progressivo fenomeno di desertificazione bancaria, la nuova governance di Sviluppumbria potrà essere chiamata a dare sostanza all'accordo quadro con Regione e Anci per il settore creditizio sottoscritto con le organizzazioni sindacali lo scorso 26 agosto. Sviluppumbria ha le caratteristiche per diventare terminale d'orientamento finanziario per le imprese e le comunità locali, colmando i vuoti lasciati dal sistema creditizio privato".

"Per quanto attiene invece alla continuità gestionale – commentano ancora Rsa e organizzazioni sindacali –, la nuova governance di Sviluppumbria dovrà farsi carico del rispetto degli impegni formalmente presi in occasione del tavolo sindacale del 2 luglio, a partire dal completamento del percorso negoziale per il Contratto integrativo aziendale, avviato ormai da numerosi anni e mai giunto a conclusione, fino al riassetto organizzativo interno".

In conclusione, l'assemblea dei lavoratori "confida che la presidente e la Giunta regionale colgano l'urgenza della situazione e ne accolgano le istanze, individuando una figura di governance orientata, tra l'altro, alla piena valorizzazione del capitale umano, al dialogo con le parti sociali, in grado di governare le sfide strategiche ed economiche della regione. I lavoratori attendono riscontri concreti e impegni precisi sui temi sopra richiamati, anche in virtù della richiesta di incontro già inoltrata il 31 luglio alla presidente della Regione Umbria".